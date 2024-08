WTA 1000 Cincinnati: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini dalla parte della Swiatek. Presente anche Elisabetta Cocciaretto

🇺🇸 WTA 1000 Cincinnati – Tabellone Principale – parte alta

**(1) Iga Swiatek 🇵🇱 bye**

Ajla Tomljanovic 🇦🇺 vs Qualifier

Qualifier vs Linda Noskova 🇨🇿

Elise Mertens 🇧🇪 vs (15) Marta Kostyuk 🇺🇦

**(11) Emma Navarro 🇺🇸 vs Mirra Andreeva**

Karolina Pliskova 🇨🇿 vs Viktoriya Tomova 🇧🇬

Anastasia Potapova 🇷🇺 vs Clara Burel 🇫🇷

**(5) Jasmine Paolini 🇮🇹 bye**

**(3) Aryna Sabalenka 🇧🇾 bye**

Qualifier vs Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹

Elina Svitolina 🇺🇦 vs Qualifier

**(14) Victoria Azarenka 🇧🇾 vs TBD**

**(10) Liudmila Samsonova 🇷🇺 vs Xiyu Wang 🇨🇳**

Katie Boulter 🇬🇧 vs Magda Linette 🇵🇱

Qualifier vs (WC) Bianca Andreescu 🇨🇦

**(8) Jelena Ostapenko 🇱🇻 bye**

**(6) Jessica Pegula 🇺🇸 bye**Dayana Yastremska 🇺🇦 vs Karolina Muchova 🇨🇿(WC) Caroline Dolehide 🇺🇸 vs QualifierEkaterina Alexandrova 🇷🇺 vs (9) Daria Kasatkina 🇷🇺

Beatriz Haddad Maia 🇧🇷 vs (16) Donna Vekic 🇭🇷

Zhang Shuai 🇨🇳 vs Diana Shnaider

Yuan Yue 🇨🇳 vs Leylah Fernandez 🇨🇦

**(4) Elena Rybakina 🇰🇿 bye**

**(7) Zheng Qinwen 🇨🇳 bye**

Marie Bouzkova 🇨🇿 vs Qualifier

(WC) Caroline Wozniacki 🇩🇰 vs Anhelina Kalinina 🇺🇦

Anastasia Pavlyuchenkova 🇷🇺 vs (12) Ons Jabeur 🇹🇳

**(13) Anna Kalinskaya 🇷🇺 vs Katerina Siniakova 🇨🇿**

(WC) Peyton Stearns 🇺🇸 vs Paula Badosa 🇪🇸

Qualifier vs Yulia Putintseva 🇰🇿

**(2) Coco Gauff 🇺🇸 bye**