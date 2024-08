Challenger Todi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 25 azzurri tra Md e Quali

Challenger Todi – Tabellone Principale – terra

(1) Stefano Travaglia vs (Alt) Juan Bautista Torres

(WC) Gabriele Piraino vs Carlos Lopez Montagud

Qualifier vs Gastao Elias

Franco Agamenone vs (5) Genaro Alberto Olivieri

(4) Francesco Maestrelli vs Gianluca Mager

Lukas Neumayer vs Qualifier

(Alt) Marco Cecchinato vs (WC) Gabriele Pennaforti

Carlos Taberner vs (7) Geoffrey Blancaneaux

(8) Enrico Dalla Valle vs Felix Gill

Giovanni Fonio vs Cezar Cretu

(Alt) Martin Klizan vs Qualifier

Qualifier vs (3) Clement Tabur

(6) Andrea Collarini vs Matej Dodig

Qualifier vs Lorenzo Giustino

(WC) Gianmarco Ferrari vs Qualifier

Santiago Rodriguez Taverna vs (2) Filip Cristian Jianu

CENTRE COURT – ore 10:30

Alessandro Giannessi vs Facundo Juarez

Andrea Picchione vs Inigo Cervantes

Gonzalo Villanueva vs Tomas Gerini

Gabriele Vulpitta vs Dusan Obradovic

GRANDSTAND – ore 10:30

Daniele Rapagnetta vs Max Alcala Gurri

Niccolo Catini vs Luciano Emanuel Ambrogi

Gianluca Cadenasso vs Hynek Barton

Luka Pavlovic vs Peter Buldorini

COURT 4 – ore 10:30

Matthew Dellavedova vs Gabriele Maria Noce

Luca Castagnola vs Lautaro Midon

Valerio Aboian vs Pierluigi Basile

Lorenzo Rottoli vs Alessandro Pecci