Un “Career Golden Slam” da record per Sara Errani

È la settima tennista ad aver vinto in doppio i 4 Slam e l'Oro

Mai smettere di sognare, nemmeno a 37 anni. Sara Errani con la splendida vittoria dell’Oro Olimpico in doppio ai giochi di Parigi 2024 insieme a Jasmine Paolini ha ottenuto uno successi più prestigiosi in carriera, che le consente di completare un personale e prestigiosissimo Golden Slam nella specialità, ossia il successo in tutti i tornei dello Slam e pure alle Olimpiadi.

La tennista azzurra infatti nella lunga e fortunata attività Pro è riuscita a vincere gli Australian Open (2013, 2014), Roland Garros (2012), Wimbledon (2014) e US Open (2012) insieme a Roberta Vinci (coppia che è stata a lungo anche n.1 WTA della specialità), quindi ieri l’Oro alle Olimpiadi in coppia con Paolini.

È un successo storico per il tennis azzurro e non solo: infatti Sara diventa la settima tennista capace di completare il Grande Slam “dorato” in doppio. Ecco la lista completa delle “doppiste” che hanno vinto i cinque titoli più importanti.

Pam Shriver – 1988

Gigi Fernandez – 1993

Serena Williams – 2001

Venus Williams – 2001

Barbora Krejcikova – 2022

Katerina Siniakova – 2022

Sara Errani – 2024

Errani in doppio sul tour WTA vanta un ben 30 titoli, con un bilancio di 407 vittorie e 234 sconfitte. Questa la splendida lista dei suoi successi:

2024 – Rome, Linz (w/Paolini)

2023 – Monastir (w/Paolini)

2018 – Auckland (w/Schoofs)

2017 – Tianjin (w/Begu)

2015 – Auckland (w/Vinci)

2014 – Australian Open, Stoccarda, Madrid, Wimbledon, Montréal (w/Vinci)

2013 – Australian Open, Parigi [Indoor], Doha (w/Vinci)

2012 – Monterrey, Acapulco, Barcellona, Madrid, Rome, Roland Garros, ‘s-Hertogenbosch, US Open (w/Vinci)

2011 – Hobart, Pattaya City, Palermo (w/Vinci)

2010 – Marbella, Barcelona (w/Vinci); Palermo (w/Brianti)

2009 – ‘s-Hertogenbosch (w/Pennetta)

2008 – Palermo (w/Llagostera Vives)

Non resta che applaudire la nostra azzurra, irriducibile lottatrice e vera specialista di una disciplina che gioca con una lucidità e sagacia tattica superiori. I risultati, straordinari, lo dimostrano pienamente. Brava!

