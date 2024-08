Masters 1000 Montreal: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cinque azzurri al via. Jannik Sinner il tennista da battere

Masters 1000 Montreal – Tabellone Principale – parte alta – hard

(1) Sinner, Jannik vs Bye

Qualifier vs Martinez, Pedro

Sonego, Lorenzo vs Griekspoor, Tallon

Tiafoe, Frances vs (15) Tabilo, Alejandro

(10) Paul, Tommy vs Darderi, Luciano

(WC) Shapovalov, Denis vs Qualifier

Etcheverry, Tomas Martin vs Jarry, Nicolas

Bye vs (5) Rublev, Andrey

(3) Medvedev, Daniil vs Bye

Davidovich Fokina, Alejandro vs Safiullin, Roman

Qualifier vs Arnaldi, Matteo

(WC) Diallo, Gabriel vs (16) Khachanov, Karen

(12) Humbert, Ugo vs Fils, Arthur

Borges, Nuno vs Kecmanovic, Miomir

Michelsen, Alex vs (PR) Nishikori, Kei

Bye vs (8) Tsitsipas, Stefanos

(7) Dimitrov, Grigorvs ByeQualifier vs QualifierPopyrin, Alexeivs Machac, TomasBublik, Alexandervs (11) Shelton, Ben

(14) Auger-Aliassime, Felix vs Cobolli, Flavio

Mannarino, Adrian vs Qualifier

Qualifier vs Monfils, Gael

Bye vs (4) Hurkacz, Hubert

(6) Ruud, Casper vs Bye

Norrie, Cameron vs Giron, Marcos

Korda, Sebastian vs (WC) Pospisil, Vasek

Navone, Mariano vs (9) Fritz, Taylor

(13) Rune, Holger vs (WC) Raonic, Milos

Marozsan, Fabian vs (PR) Carreno Busta, Pablo

Thompson, Jordan vs Draper, Jack

Bye vs (2) Zverev, Alexander

(1) Mpetshi Perricard, Giovannivs McDonald, MackenzieUgo Carabelli, Camilovs (12) Duckworth, James

(2) Nishioka, Yoshihito vs O’Connell, Christopher

Vukic, Aleksandar vs (8) Rinderknech, Arthur

(3) Carballes Baena, Roberto vs Kokkinakis, Thanasi

(Alt) Karatsev, Aslan vs (10) Bautista Agut, Roberto

(4) Nakashima, Brandon vs (WC) Arseneault, Nicolas

Walton, Adam vs (9) Ruusuvuori, Emil

(5) Purcell, Max vs Cazaux, Arthur

Daniel, Taro vs (13) Kovacevic, Aleksandar

(6) Diaz Acosta, Facundo vs (WC) Galarneau, Alexis

Altmaier, Daniel vs (11) Hijikata, Rinky

(7) Mensik, Jakub vs (WC) Baadi, Taha

(WC) Draxl, Liam vs (14) Coric, Borna