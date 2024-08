Shapovalov squalificato a Washington: finale amaro contro Shelton (Video)

La notte scorsa all’ATP di Washington ci ha regalato uno dei finali di partita più amari di questa stagione. Denis Shapovalov e Ben Shelton si sono affrontati per un posto in semifinale in un incontro che si è concluso con la squalifica del canadese. L’americano era in vantaggio nel punteggio, con tre match point nel tie-break del secondo set. È in quel momento che il canadese si è infuriato, scagliando più volte la sua racchetta a terra. In quell’istante, uno spettatore gli ha gridato qualcosa a cui Denis ha risposto malamente senza pensarci. Tuttavia, è finito per essere squalificato tra lo sconcerto sia suo che di Shelton, il quale non sembrava nemmeno d’accordo con la decisione dell’arbitro. Ecco come si è svolto il momento:

Not the ending we expected 😮 With Ben Shelton leading triple match point Denis Shapovalov is defaulted 😥@mubadalacitidc pic.twitter.com/F8FetSk3nk — Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2024





Marco Rossi