Sinner sarà regolarmente al via al Masters 1000 canadese

Jannik Sinner disputerà regolarmente l’Open del Canada. Fonti vicine all’entourage dell’azzurro confermano che Jannik è in partenza per Montreal, dove quest’anno si disputerà il primo 1000 nordamericano, vinto dall’altoatesino nel 2023 a Toronto (fu il suo primo titolo nella categoria). Dopo la forte tonsillite che gli ha impedito di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi, c’era un minimo di apprensione negli appassionati, con la prima importante “cambiale” in scadenza, anche in ottica della difesa del primato nel ranking ATP. Le condizioni di Jannik sembrano in netto miglioramento e quindi giocherà il primo grande appuntamento sul cemento in Nord America.

Un altro indizio concordante sulla presenza di Jannik in Canada viene dal suo coach, Darren Cahill, che ha postato sul proprio profilo Instagram una storia che lo ritrae in attesa di prendere un volo “Air Canada”. Sinner disputerà quindi a Montreal il suo primo torneo Masters 1000 da numero uno del mondo. Lo scorso anno in finale sconfisse Alex De Minaur, regalandosi così la coppa più importante in carriera. Poi seguì il suo autunno magico, la Davis a Malaga e gli Australian Open. Come già comunicato, assente invece Novak Djokovic, mentre niente al momento è stato comunicato da Carlos Alcaraz, che risulta così regolarmente iscritto al torneo.

Mario Cecchi