Nadal dopo la sconfitta con Djokovic: “È stata una lezione, non ero pronto”. Djokovic “Sono molto contento del livello di gioco che ho espresso” (Video)

Novak Djokovic ha conquistato una vittoria significativa contro Rafael Nadal nel secondo turno del torneo olimpico di tennis a Parigi 2024. Subito dopo il match, disputato sul leggendario campo Philippe Chatrier, il campione serbo ha condiviso le sue emozioni e riflessioni con la stampa.

“Mi sento molto sollevato,” ha esordito Djokovic ai microfoni di Eurosport. “Tutto sembrava andare a mio favore sul 6-1 4-0, forse mi sono sentito troppo a mio agio in quel momento.” Il numero uno del mondo ha poi ammesso di aver abbassato la guardia, permettendo a Nadal di rientrare in partita: “Non puoi concedere alcuna opportunità a Nadal, perché lui le sfrutterà, specialmente su questo campo e con il pubblico coinvolto.”

Djokovic ha descritto il match come “molto duro”, sottolineando l’importanza del game sul 4-4 nel secondo set. “Sono molto contento del livello di gioco che ho espresso,” ha aggiunto, evidenziando la sua soddisfazione per la prestazione complessiva.

Riflettendo sulla loro storica rivalità, Djokovic ha commentato: “Nel 2006 non potevamo immaginare che avremmo giocato quasi 20 anni dopo sullo stesso campo alle Olimpiadi. Credo che saremo in grado di apprezzare questo match nella nostra rivalità, e anche per lo sport in sé.” Il serbo ha sottolineato l’importanza di questo incontro, non solo per il tennis ma per lo sport in generale, data l’attenzione mediatica ricevuta.

Pur riconoscendo che Nadal non era al suo meglio, Djokovic ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per mettere in difficoltà il suo avversario: “È sfortunato per lui non essere stato al suo miglior livello, ma ho fatto tutto il possibile per farlo sentire a disagio in campo.”

Rafael Nadal, dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nel secondo turno del torneo olimpico di Parigi 2024, ha offerto una sincera e lucida analisi della sua prestazione e dello stato attuale del suo gioco.

“È successo quello che poteva succedere,” ha esordito Nadal. “L’ho detto ieri. Era una partita per la quale non sapevo se fossi pronto a giocare a un certo livello, e non lo ero.” Il campione spagnolo non ha usato mezzi termini per descrivere l’andamento del match: “È stata una lezione per molto tempo. Bisogna accettarlo come tale e non nasconderlo.”

Nadal ha riconosciuto la superiorità del suo avversario: “Devo congratularmi con Novak per l’altissimo livello che ha mostrato. Non mi ha dato tregua e io non gliel’ho resa difficile.” Ha ammesso di non essere riuscito a mettere Djokovic in difficoltà: “Non sono stato in grado di spingerlo indietro nel campo e non sono in grado di difendere come facevo anni fa, quindi si perde come si è perso.”

Analizzando la partita, Nadal ha sottolineato: “Non ho giocato al livello necessario per creargli problemi. Lui è stato ad un livello alto, senza commettere errori. Devo anche ammettere che gliel’ho resa facile.”

Il maiorchino ha poi commentato il momento di reazione nel secondo set: “Sono riuscito a generare un cambiamento e lui ha sentito un po’ la pressione per la vittoria. Ho dato un po’ di più, ma mi sentivo un po’ stanco.”

Nonostante la sconfitta, Nadal ha espresso gratitudine per il supporto del pubblico: “Ogni volta che gioco qui, gioco in casa. Posso solo apprezzare l’affetto che mi danno. È una soddisfazione sentire questo affetto nel luogo più speciale della mia carriera.”

Guardando avanti, Nadal si concentra ora sul torneo di doppio: “Ora, a tutta forza con il doppio e poi vedremo. Suppongo che giocheremo domani contro gli olandesi. Da parte mia, cercherò di recuperare al meglio per darci chance di medaglia.”

Infine, Nadal ha confermato di aver deciso di giocare sapendo che questo risultato era possibile: “Abbiamo fatto ciò che credevamo fosse giusto fare. Mi sento più o meno bene fisicamente. Il problema che avevo è ancora lì, ma non mi limita.”





Francesco Paolo Villarico