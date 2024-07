Challenger Liberec: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nelle quali

Challenger Liberec – Tabellone Principale – terra

(1) Hugo Dellien vs Dalibor Svrcina

(WC) Jakub Nicod vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Vitaliy Sachko vs (5) Ergi Kirkin

(4) Jiri Vesely vs (WC) Martin Krumich

Manuel Guinard vs Joel Schwaerzler

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Qualifier

(Alt) Toby Kodat vs (8) Michael Vrbensky

(7) Jerome Kym vs (WC) Jan Kumstat

(PR) Andrew Paulson vs David Jorda Sanchis

Qualifier vs Elmer Moller

Qualifier vs (3) Filip Cristian Jianu

(6) Geoffrey Blancaneaux vs Matej Dodig

(Alt) Ivan Gakhov vs Marvin Moeller

Daniel Masur vs Santiago Rodriguez Taverna

Carlos Taberner vs (2) Nicolas Moreno De Alboran

(1) Jonas Forejtekvs Dominik Kellovsky(WC) Jonas Kuceravs (9) Constantin Bittoun Kouzmine

(2) Juan Bautista Torres vs Nikolay Vylegzhanin

(Alt) Milos Karol vs (7) Lorenzo Joaquin Rodriguez

(3) Martin Klizan vs (Alt) Peter Benjamin Privara

Branko Djuric vs (12) Norbert Gombos

(4) Jelle Sels vs (Alt) Daniel Paty

(WC) Filip Duda vs (11) Neil Oberleitner

(5) Lautaro Midon vs (Alt) Peter Buldorini

(WC) Denis Petak vs (10) Oleg Prihodko

(6) Hynek Barton vs Lorenzo Rottoli

(WC) Matyas Cerny vs (8) Mili Poljicak

SVIJANY COURT – ore 10:30

Branko Djuric vs Norbert Gombos

Martin Klizan vs Peter Benjamin Privara

Jonas Kucera vs Constantin Bittoun Kouzmine

Matyas Cerny vs Mili Poljicak

PERNERKA COURT – ore 10:30

Filip Duda vs Neil Oberleitner

Lautaro Midon vs Peter Buldorini

Juan Bautista Torres vs Nikolay Vylegzhanin

Milos Karol vs Lorenzo Joaquin Rodriguez

SYNER COURT – ore 10:30

Jelle Sels vs Daniel Paty

Denis Petak vs Oleg Prihodko

Jonas Forejtek vs Dominik Kellovsky

Hynek Barton vs Lorenzo Rottoli