Giochi Olimpici Parigi 2024: Murray rinuncia al singolare, Kerber al tennis dopo Parigi

Andy Murray non potrà dire addio al tennis giocando nel tabellone di singolare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il britannico sta trascinando problemi fisici che gli impediscono di competere efficacemente e ha deciso di concentrarsi sul doppio insieme a Dan Evans, dove sogna di vincere una medaglia. Brutte notizie per il nativo di Dunblane.

Angelique Kerber prometteva di essere una delle grandi protagoniste della stagione con il suo ritorno sui campi dopo un lungo periodo di fermo dopo essere diventare madre. Tuttavia, la tedesca non deve essersi vista nelle condizioni necessarie per continuare nel circuito e appena pochi mesi dopo il suo ritorno, e senza alcun risultato degno di nota, ha deciso di dire definitivamente addio al tennis professionistico dopo questi Giochi Olimpici di Parigi 2024, che segneranno il suo ultimo evento in attività.





