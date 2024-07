Berrettini in finale a Gstaad: “Una delle più speciali della mia carriera” (sintesi video della semifinale)

Matteo Berrettini ha raggiunto la finale del torneo ATP 250 di Gstaad, superando Stefanos Tsitsipas in una prestazione di alto livello. Dopo la vittoria, il tennista romano ha condiviso le sue emozioni e riflessioni su questo importante traguardo.

“Ogni finale raggiunta è diversa,” ha esordito Berrettini. “Sei anni fa conquistai la prima finale qui e fu sicuramente inaspettata. Questa per me è davvero speciale perché sono stato fuori dal campo per diverso tempo.” Il riferimento è al periodo difficile che Berrettini ha attraversato a causa di infortuni e problemi fisici. “Raggiungerla qui, in un posto importante per me, è speciale ed è una delle migliori finali conquistate in assoluto,” ha aggiunto, sottolineando il legame particolare che lo lega al torneo svizzero.

Parlando della semifinale contro Tsitsipas, Berrettini ha elogiato il suo avversario: “Stefanos è un grande giocatore, sa come mescolare bene le cose.” Tuttavia, ha anche riconosciuto la propria forza mentale: “Penso di aver giocato meglio nei momenti importanti.”

Guardando alla finale contro Quentin Halys, Berrettini ha mostrato un mix di rispetto e fiducia. Ricordando un incontro passato con il francese, ha scherzato: “Ricordo la partita a Piombino con Halys di tanti anni fa, ricordo bene che non riuscivo a rispondere al suo servizio, spero che domani le cose siano diverse.” Ha poi analizzato il percorso del suo avversario nel torneo: “Ho visto i match che ha giocato, mano a mano che è andato avanti nel torneo ha preso sempre più fiducia.”

Nonostante riconosca la difficoltà della sfida che lo attende, Berrettini si è detto pronto: “Sarà una finale durissima ma mi sento pronto.”





Francesco Paolo Villarico