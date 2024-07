Berrettini trionfa su Tsitsipas: È finale a Gstaad

Matteo Berrettini ha scritto una nuova pagina della sua carriera, superando per la prima volta Stefanos Tsitsipas e conquistando la finale dell’ATP 250 di Gstaad 2024. Con una prestazione magistrale, l’italiano si è imposto con il punteggio di 7-6, 7-5 in 1 ora e 42 minuti di gioco.

Il match è stato un capolavoro di tennis offensivo da parte di Berrettini, che ha servito in maniera impeccabile: 7 ace, 91% di punti vinti con la prima e, dato ancora più impressionante, zero palle break concesse al temibile avversario greco.

Il primo set è stato una battaglia di servizi, con entrambi i giocatori che hanno concesso pochissimo. Berrettini ha avuto due chance di break, ma Tsitsipas le ha annullate con colpi di classe. Il tie-break ha visto l’italiano più lucido nei momenti decisivi, chiudendo 8-6 con una prima vincente.

Nel secondo set, l’equilibrio sembrava destinato a protrarsi, ma un passaggio a vuoto di Tsitsipas nel dodicesimo game ha permesso a Berrettini di piazzare il break decisivo e chiudere 7-5.

Questa vittoria porta Berrettini alla sua terza finale a Gstaad, confermando il feeling speciale con il torneo svizzero. In finale affronterà il sorprendente Quentin Halys, partito dalle qualificazioni e capace di eliminare avversari del calibro di Gasquet e Struff.

Per Berrettini, questa finale rappresenta non solo la possibilità di vincere il suo secondo titolo della stagione, ma anche la conferma del suo pieno recupero dopo un periodo difficile. Il tennis italiano guarda con rinnovato ottimismo alle prossime sfide del “Martello” romano.

ATP Gstaad Stefanos Tsitsipas [1] Stefanos Tsitsipas [1] 6 5 Matteo Berrettini [6] Matteo Berrettini [6] 7 7 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 S. Tsitsipas 30-0 30-15 30-30 2-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 3-3* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2

Statistiche 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas 🇮🇹 Matteo Berrettini Punteggio servizio 289 336 Ace 6 7 Doppi falli 4 0 Percentuale prime di servizio 67% (57/85) 79% (50/63) Punti vinti con la prima 72% (41/57) 92% (46/50) Punti vinti con la seconda 57% (16/28) 62% (8/13) Palle break salvate 67% (2/3) 0% (0/0) Giochi di servizio giocati 12 12 Punteggio risposta 46 113 Punti vinti in risposta sulla prima 8% (4/50) 28% (16/57) Punti vinti in risposta sulla seconda 38% (5/13) 43% (12/28) Palle break convertite 0% (0/0) 33% (1/3) Giochi di risposta giocati 12 12 Punti vinti a rete 60% (9/15) 88% (14/16) Vincenti 20 27 Errori non forzati 12 4 Punti vinti al servizio 67% (57/85) 86% (54/63) Punti vinti in risposta 14% (9/63) 33% (28/85) Punti totali vinti 45% (66/148) 55% (82/148) Velocità massima servizio 214 km/h 216 km/h Velocità media prima di servizio 200 km/h 205 km/h Velocità media seconda di servizio 158 km/h 168 km/h





Francesco Paolo Villarico