WTA 250 Iasi: Il Tabellone Principale. Martina Trevisan testa di serie n.6

WTA 250 Iasi – Tabellone Principale – terra

(1) Mirra Andreeva vs Noma Noha Akugue

Aliaksandra Sasnovich vs 1 P-Bye or qualifier/luckyloser

Qualifier vs Maria Timofeeva

Qualifier vs (6) Martina Trevisan

(4) Anna Blinkova vs Olga Danilovic

Qualifier vs Anca Todoni

Marina Bassols Ribera vs (WC) Irina Bara

Qualifier vs (8) Anna Bondar

(5) Elina Avanesyan vs Leyre Romero Gormaz

Nuria Parrizas Diaz vs Petra Martic

(WC) Elena-Gabriela Ruse vs Anastasia Tikhonova

Qualifier vs (3) Jaqueline Cristian

(7) Maria Lourdes Carle vs Chloe Paquet

Qualifier vs Ekaterina Makarova

Irina-Camelia Begu vs 2 P-Bye or qualifier/luckyloser

(WC) Miriam Bulgaru vs (2) Tatjana Maria