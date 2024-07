Parigi 2024: ecco le 32 coppie presenti nel doppio olimpico maschile

Un mese fa circa, alla chiusura del ranking valido per le olimpiadi avevamo provato a delineare un quadro dei possibili partecipanti al torneo doppio olimpico maschile. Da qualche giorno, sul sito dell’ITF è stata ufficializzata la lista delle 32 coppie che, salvo infortuni o rinunce dell’ultimo minuto, prenderanno al torneo di doppio maschile sui campi del Roland Garros a partire da sabato 27 luglio. Ebbene, si tratta di una lista molto variegata, con coppie formate da specialisti, coppie appena formate ad hoc per l’evento ed alcune sorprese.

Partiamo dagli azzurri, l’Italia può affidarsi a due coppie molto valide, ognuna per motivi diversi. Da un lato Bolelli/Vavassori, a lungo primi nella race di doppio e ad oggi terzi, finalisti agli Australian Open, al Roland Garros e vincitori quest’anno a Buenos Aires e sull’erba di Halle. Dall’altro Sinner/Musetti che non hanno mai giocato insieme e non sono specialisti del doppio, ma Jannik è il numero 1 al mondo e Lorenzo sta attraversando un ottimo stato di forma.

Chi può insidiare le due coppie azzurre? Nel nostro precedente articolo sul tema, avevamo individuato una grande minaccia per gli azzurri nella Croazia, capace di vincere a Tokyo, le medaglie d’oro e d’argento. Proprio dalla Croazia, arriva una grande sorpresa, ovvero il ritorno di Metkic e Pavic, i quali nonostante siano separati da Wimbledon 2023, hanno deciso per l’occasione di tornare insieme per difendere il titolo di campioni in carica, questo accoppiamento ha di fatto tagliato fuori dai giochi un altro specialista come Dodig e la Croazia schiererà solo una coppia delle due possibili.

Quasi tutte le altre nazioni, visto il numero massimo di giocatori convocabili fra singolo e doppio pari a 6, hanno scelto di portare una coppia di specialisti e schierare una seconda coppia formata da due singolaristi. La Spagna si affida alla suggestiva coppia Alcaraz-Nadal, al loro debutto in coppia ed al numero 1 del mondo Granollers che giocherà in coppia con Carreno-Busta (3W-2L). Gli Stati Uniti hanno scelto le due coppie previste, quella rodatissima, formata dai due doppisti Ram e Krajicek (19W-6L in carriera) e quella formata dai due singolaristi Fritz e Paul (9W-15L). L’Argentina come preannunciato ha rinunciato a Zeballos per portare Gonzalez-Molteni (90W-43L) e Cerundolo-Etcheverry (6W-18L). La Gran Bretagna schiera un’altra coppia favorita ovvero Salisbury-Skupski (13W-4L) ed Evans-A.Murray (2W-3L). L’Australia al momento ha scelto di lasciare a casa gli specialisti Purcell-Thompson (sconfitti in finale a Wimbledon) per dare spazio a Ebden-Peers (6W-4L) e De Minaur-Popyrin (0W-2L). Curiosa la scelta della Francia che da padrona di casa ha puntato su due coppie assolutamente nuove ovvero Roger-Vasselin-Reboul ed Humbert-Fils.

Il regolamento prevede che si giochi 2 set su 3, col punto decisivo e con il super tie-break a 10. Sarà un torneo con molte sorprese, 3 coppie al debutto assoluto e ben 18 coppie su 32 che hanno all’attivo meno di 10 partite giocate insieme in doppio. La variabile impazzita potrebbe essere determinata dal tabellone con le teste di serie che sono determinate dal ranking combinato dato dalla somma delle posizioni (in singolare o in doppio) dei due giocatori (non vale il ranking protetto) al 22 luglio. Con questo regolamento, ad oggi le due coppie azzurre sarebbero teste di serie, insieme alle due statunitensi, ai croati campioni in carica, ai britannici Salisbury-Skupski, agli argentini Gonzalez-Molteni ed ai polacchi Hurkacz-Zielinski. Fuori dalle teste di serie ed assolutamente da evitare al sorteggio, le due coppie spagnole che entrambe schierano giocatori col ranking protetto e gli specialisti Ebden-Peers.

Di seguito la lista completa delle 32 coppie iscritte al torneo di doppio olimpico maschile:

Bolelli-Vavassori (🇮🇹 ITA)

Sinner-Musetti (🇮🇹 ITA)

Ram-Krajicek (🇺🇸 USA)

Fritz-Paul (🇺🇸 USA)

Salisbury-Skupski (🇬🇧 GBR)

Pavic-Metkic (🇭🇷 CRO)

Hurkacz-Zielinski (🇵🇱 POL)

Gonzalez-Molteni (🇦🇷 ARG)

Alcaraz-Nadal (🇪🇸 ESP)

Granollers-Carreno Busta (🇪🇸 ESP)

Koolhof-Griekspoor (🇳🇱 NED)

Krawietz-Puetz (🇩🇪 GER)

Jarry-Tabilo (🇨🇱 CHI)

Ebden-Peers (🇦🇺 AUS)

Roger-Vasselin-Reboul (🇫🇷 FRA)

Medvedev-Safiullin (🇷🇺 RUS)

Auger-Aliassime-Raonic (🇨🇦 CAN)

Humbert-Fils (🇫🇷 FRA)

Cerundolo-Etcheverry (🇦🇷 ARG)

Gille-Vliegen (🇧🇪 BEL)

De Minaur-Popyrin (🇦🇺 AUS)

Bublik-Nedovyesov (🇰🇿 KAZ)

Machac-Pavlasek (🇨🇿 CZE)

Bopanna-Balaji (🇮🇳 IND)

Rojer-Haase (🇳🇱 NED)

Tsitsipas-Tsitsipas (🇬🇷 GRE)

Maroszan-Fucsovics (🇭🇺 HUN)

Struff-Koepfer (🇩🇪 GER)

Borges-Cabral (🇵🇹 POR)

Seyboth-Monteiro (🇧🇷 BRA)

Evans-Murray (🇬🇧 GBR)

Hassan-Habib (🇱🇧 LEB)





Andrea Marletta