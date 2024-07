Jasmine Paolini dopo la semifinale storica conquistata a Wimbledon: “E’ incredibile, è eccezionale vincere una partita così in questo campo” (sintesi video e intervista)

Prima azzurra in semifinale a Wimbledon! Giocando un tennis da “erbivora” che forse nemmeno lei era del tutto consapevole di possedere. Dichiara Jasmine Paolini:

Jasmine Paolini: “E’ incredibile, è eccezionale vincere una partita così in questo campo. Sono talmente contenta in questo momento che non trovo le parole. E’ davvero speciale. E’ un sogno essere qui in semifinale. Da bambina guardavo le fasi finali di questo torneo ed ora mi sembra incredibile di essere proprio io qui in semifinale a Wimbledon. Oggi ho giocato proprio un gran match: lei è una tosta come avversaria, infatti ci avevo perso tre volte su tre. Quindi devo aver fatto proprio una bella partita stavolta….

“Contro Vekic certo che sarà dura: in semifinale giochi contro avversarie forti. Per essere arrivata a questo punto del torneo vuol dire che sta giocando bene. Cercherò di dare il cento per cento, combatterò su ogni palla. Sono davvero riconoscente e felice di poter giocare un’altra partita davanti a voi”.