Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Oggi in campo anche Novak Djokovic e Iga Swiatek (LIVE)

Wimbledon – 2° Turno – erba

Il match deve ancora iniziare

J. Fearnleyvs N. Djokovic

I. Swiatek vs P. Martic



Il match deve ancora iniziare

R. Hijikata / J. Peers vs A. Murray / J. Murray



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

K. Boulter vs H. Dart



Il match deve ancora iniziare

J. Draper vs C. Norrie



Il match deve ancora iniziare

M. Giron vs A. Zverev



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon H. Hurkacz [7] H. Hurkacz [7] 0 4 A. Fils • A. Fils 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Fils 4-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Fils 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

H. Hurkaczvs A. Fils

G. Monfils vs S. Wawrinka



Slam Wimbledon S. Wawrinka • S. Wawrinka 0 6 4 5 G. Monfils G. Monfils 0 7 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Wawrinka 5-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 4-4 → 5-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 3-3 → 4-3 G. Monfils 15-0 ace 30-0 ace 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 30-0 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Monfils 15-0 15-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

O. Jabeur vs R. Montgomery



Il match deve ancora iniziare

E. Rybakina vs L. Siegemund



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

J. Munar vs A. de Minaur



Slam Wimbledon J. Munar J. Munar 0 2 A. de Minaur [9] • A. de Minaur [9] 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. de Minaur 15-0 2-5 J. Munar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Munar 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1

X. Wang vs J. Pegula



Il match deve ancora iniziare

D. Collins vs D. Galfi



Il match deve ancora iniziare

E. Ruusuvuori vs S. Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

Y. Wang vs M. Keys



Slam Wimbledon Y. Wang • Y. Wang 15 2 M. Keys [12] M. Keys [12] 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Wang 0-15 15-15 2-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

G. Dimitrov vs J. Shang



Il match deve ancora iniziare

T. Fritz vs A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

C. Wozniacki vs L. Fernandez



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

D. Kasatkina vs Y. Miyazaki



Slam Wimbledon D. Kasatkina [14] D. Kasatkina [14] 30 6 2 Y. Miyazaki • Y. Miyazaki 15 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Miyazaki 0-15 15-15 15-30 2-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Miyazaki 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Y. Miyazaki 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Y. Miyazaki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Miyazaki 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0

L. Harris vs B. Shelton



Il match deve ancora iniziare

H. Rune vs T. Seyboth Wild



Il match deve ancora iniziare

E. Avanesyan vs L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

C. Bucsa vs J. Bouzas Maneiro



Slam Wimbledon C. Bucsa • C. Bucsa A 2 J. Bouzas Maneiro J. Bouzas Maneiro 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Bucsa 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 0-1 → 1-1 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

L. Darderi vs L. Musetti



Il match deve ancora iniziare

D. Shnaider / E. Vesnina vs Y. Putintseva / C. Tauson



Il match deve ancora iniziare

H. Dart / M. Lumsden vs S. Errani / J. Paolini



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon M. Frech / K. Kawa M. Frech / K. Kawa 15 3 A. Danilina / Y. Xu • A. Danilina / Y. Xu 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Danilina / Y. Xu 15-0 15-15 df 30-15 3-4 M. Frech / K. Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Danilina / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Frech / K. Kawa 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Danilina / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Frech / K. Kawa 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Danilina / Y. Xu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Frech / K. Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

M. Frech/ K. Kawavs A. Danilina/ Y. Xu

M. Demoliner / D. Medvedev vs G. Escobar / A. Nedovyesov



Il match deve ancora iniziare

E. Navarro / D. Parry vs L. Bronzetti / V. Gracheva



Il match deve ancora iniziare

A. Erler / L. Miedler vs N. Skupski / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

A. Blinkova / M. Sherif vs E. Hozumi / M. Uchijima



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 12:00am

V. Cornea / F. Marozsan vs A. Mies / J. Smith



Slam Wimbledon V. Cornea / F. Marozsan • V. Cornea / F. Marozsan 40 1 A. Mies / J. Smith A. Mies / J. Smith 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Cornea / F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 A. Mies / J. Smith 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 V. Cornea / F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 A. Mies / J. Smith 15-0 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 V. Cornea / F. Marozsan 15-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Mies / J. Smith 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 V. Cornea / F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

N. Balaji / L. Johnson vs M. Arevalo / M. Pavic



Il match deve ancora iniziare

G. Olmos / A. Panova vs M. Kostyuk / E. Ruse



Il match deve ancora iniziare

I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia vs I. Khromacheva / K. Rakhimova



Il match deve ancora iniziare

S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin vs D. Evans / H. Searle



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:00am

T. Mihalikova / O. Nicholls vs D. Schuurs / L. Stefani



Slam Wimbledon T. Mihalikova / O. Nicholls T. Mihalikova / O. Nicholls 15 4 D. Schuurs / L. Stefani [6] • D. Schuurs / L. Stefani [6] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Mihalikova / O. Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

C. Dolehide / D. Krawczyk vs S. Aoyama / A. Krunic



Il match deve ancora iniziare

X. Wang / L. Zhu vs E. Appleton / Y. Miyazaki



Il match deve ancora iniziare

C. Bucsa / N. Hibino vs T. Maria / A. Rus



Il match deve ancora iniziare

H. Baptiste / A. Parks vs M. Ninomiya / F. Wu



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 12:00am

B. Krejcikova vs K. Volynets



Slam Wimbledon B. Krejcikova [31] B. Krejcikova [31] 0 2 K. Volynets • K. Volynets 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Volynets 15-0 2-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

T. Machac vs R. Safiullin



Il match deve ancora iniziare

T. Kokkinakis vs L. Pouille



Il match deve ancora iniziare

G. Minnen / H. Watson vs S. Kenin / B. Mattek-Sands



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 12:00am

S. Grey / T. Moore vs N. Melichar-Martinez / E. Perez



Slam Wimbledon S. Grey / T. Moore • S. Grey / T. Moore 15 1 1 N. Melichar-Martinez / E. Perez [3] N. Melichar-Martinez / E. Perez [3] 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Grey / T. Moore 15-0 1-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Grey / T. Moore 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 S. Grey / T. Moore 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Grey / T. Moore 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Grey / T. Moore 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Bublik / A. Shevchenko vs Y. Bhambri / A. Olivetti



Il match deve ancora iniziare

F. Martin / M. Middelkoop vs T. Griekspoor / B. Stevens



Il match deve ancora iniziare

M. Granollers / H. Zeballos vs A. Fils / U. Humbert



Il match deve ancora iniziare

M. Linette / P. Stearns vs A. Bogdan / J. Cristian



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 12:00am

A. Muhammad / A. Sutjiadi vs I. Begu / M. Trevisan



Slam Wimbledon A. Muhammad / A. Sutjiadi [15] A. Muhammad / A. Sutjiadi [15] 15 3 I. Begu / M. Trevisan • I. Begu / M. Trevisan 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Begu / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 3-3 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Begu / M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 I. Begu / M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 I. Begu / M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

J. Clarke / M. Willis vs M. Purcell / J. Thompson



Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova / T. Townsend vs R. Masarova / L. Noskova



Il match deve ancora iniziare

N. Bains / A. Rajecki vs T. Babos / N. Kichenok



Il match deve ancora iniziare

M. Kolodziejova / A. Siskova vs L. Davis / K. Zimmermann



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 12:00am

R. Ram / J. Salisbury vs W. Blumberg / C. Ruud



Slam Wimbledon R. Ram / J. Salisbury [3] R. Ram / J. Salisbury [3] 0 5 W. Blumberg / C. Ruud • W. Blumberg / C. Ruud 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 W. Blumberg / C. Ruud 5-4 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 df 0-40 5-3 → 5-4 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

T. Etcheverry vs A. Popyrin



Il match deve ancora iniziare

S. Doumbia / F. Reboul vs O. Crawford / K. Edmund



Il match deve ancora iniziare

K. Piter / V. Tomova vs C. Burel / C. Osorio



Il match deve ancora iniziare

C. Eubanks / E. King vs L. Broady / B. Harris



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

M. Kostyuk vs D. Saville



Slam Wimbledon M. Kostyuk [18] M. Kostyuk [18] 15 2 D. Saville • D. Saville 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Saville 0-15 2-3 M. Kostyuk 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Saville 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace df A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Saville 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kostyuk 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

F. Cobolli vs A. Tabilo



Il match deve ancora iniziare

G. Mpetshi Perricard vs Y. Nishioka



Il match deve ancora iniziare

S. Hsieh / E. Mertens vs A. Barnett / F. Christie



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 12:00am

Y. Putintseva vs K. Siniakova



Slam Wimbledon Y. Putintseva • Y. Putintseva 0 6 1 K. Siniakova [27] K. Siniakova [27] 0 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Putintseva 1-1 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Siniakova 0-15 df 0-30 0-40 df 5-0 → 6-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Osorio vs B. Haddad Maia



Il match deve ancora iniziare

A. Kalinskaya vs M. Bouzkova



Il match deve ancora iniziare

Q. Halys vs K. Khachanov



Il match deve ancora iniziare

T. Machac / Z. Zhang vs A. Behar / A. Pavlasek



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ore: 12:00am

F. Comesana vs A. Walton



Slam Wimbledon F. Comesana • F. Comesana 30 3 A. Walton A. Walton 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Comesana 0-15 15-15 ace 30-15 3-3 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

D. Snigur vs J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

C. Garcia vs B. Pera



Il match deve ancora iniziare

L. Kichenok / J. Ostapenko vs D. Saville / Y. Yuan



Il match deve ancora iniziare

F. Coria / M. Navone vs W. Koolhof / N. Mektic



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon P. Badosa • P. Badosa 15 4 B. Fruhvirtova B. Fruhvirtova 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Badosa 15-0 ace 4-2 B. Fruhvirtova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 B. Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Badosa 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 B. Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1

P. Badosavs B. Fruhvirtova

D. Shapovalov vs D. Altmaier



Il match deve ancora iniziare

J. Niemeier vs E. Svitolina



Il match deve ancora iniziare

C. Gauff / J. Pegula vs A. Kalinina / D. Yastremska



Il match deve ancora iniziare