Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Erba indigesta per Stefanos Tsitsipas. Djokovic Supera Fearnley a Wimbledon: Una Vittoria tra Alti e Bassi

Stefanos Tsitsipas, 25 anni e attualmente all’11° posto del ranking mondiale dopo essere stato in top 3, ha deluso nuovamente questo giovedì a Wimbledon, perdendo al secondo turno del Grand Slam inglese, torneo in cui non ha mai superato gli ottavi di finale.

Il greco ha lottato, ma alla fine è stato sconfitto in quattro set dal finlandese Emil Ruusuvuori, 87° ATP e anch’egli in una stagione deludente, con il punteggio di 7-6(6), 7-6(10), 3-6 e 6-3, nell’ultimo incontro della giornata sul Campo 3. Per Tsitsipas, l’unico risultato positivo finora in questa stagione è stato il titolo a Monte Carlo.

Anche Jack Draper, un’altra delle teste di serie di questa edizione di Wimbledon, è stato eliminato. Il numero uno britannico è caduto contro il numero due del suo paese, Cam Norrie, per 7-6(3), 6-4 7-6(6). Era considerato uno dei potenziali outsider che potevano arrivare lontano in questo tabellone.

Novak Djokovic ha superato il secondo turno di Wimbledon 2024, ma non senza difficoltà. Il campione serbo ha battuto Jacob Fearnley con il punteggio di 6-3, 6-4, 5-7, 7-5, in un match che ha messo in luce sia la resistenza del numero uno del mondo sia alcune preoccupanti lacune nel suo gioco.

Fin dall’inizio, era chiaro che Djokovic non fosse nella sua giornata migliore. Nonostante sia riuscito a vincere i primi due set, il suo gioco è apparso meno fluido e preciso del solito. Fearnley, dall’altra parte della rete, ha mostrato un tennis di alto livello, mettendo in difficoltà il serbo con una tattica aggressiva e ben strutturata.

Il vero colpo di scena è arrivato nel terzo set. Dopo aver ottenuto un break iniziale, Djokovic ha commesso l’errore di sottovalutare il suo avversario. Fearnley ne ha approfittato, alzando il livello del suo gioco e strappando il servizio al serbo per due volte consecutive, aggiudicandosi il set.

Nel quarto set, abbiamo assistito a una battaglia serrata. Fearnley ha continuato a giocare un tennis sublime, mettendo alle corde Djokovic. Tuttavia, nei momenti cruciali, il campione serbo ha dimostrato ancora una volta la sua classe, trovando le risorse mentali e fisiche per chiudere l’incontro.

Questa partita suona come un campanello d’allarme per Djokovic. Nonostante la vittoria, il suo gioco ha mostrato diverse lacune che potrebbero essere sfruttate da avversari più quotati nelle fasi successive del torneo. Il serbo dovrà sicuramente alzare il livello delle sue prestazioni se vuole ambire al titolo in questo Wimbledon 2024.

D’altra parte, Jacob Fearnley esce a testa alta da questo incontro. Il giovane scozzese ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli, mettendo in seria difficoltà uno dei più grandi campioni della storia del tennis.

Mentre Djokovic avanza al terzo turno, resta da vedere se questa partita rappresenti solo un piccolo intoppo nel suo cammino verso l’ennesimo titolo o se sia il segnale di una vulnerabilità che potrebbe costargli caro nelle fasi finali del torneo.

Al terzo turno sfiderà Alexei Popyrin.

Slam Wimbledon J. Fearnley J. Fearnley 3 4 7 5 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 6 6 5 7 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Fearnley 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Fearnley 15-0 15-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Fearnley 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Fearnley 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Djokovic 0-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Fearnley 15-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 J. Fearnley 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

J. Fearnleyvs N. Djokovic

I. Swiatek vs P. Martic



Slam Wimbledon I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 6 6 P. Martic P. Martic 4 3 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Swiatek 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Martic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 I. Swiatek 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

R. Hijikata / J. Peers vs A. Murray / J. Murray



Slam Wimbledon R. Hijikata / J. Peers R. Hijikata / J. Peers 7 6 A. Murray / J. Murray A. Murray / J. Murray 6 4 Vincitore: R. Hijikata/J. Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Hijikata / J. Peers 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Murray / J. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Murray / J. Murray 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 4-3 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 A. Murray / J. Murray 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Hijikata / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Murray / J. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 R. Hijikata / J. Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Murray / J. Murray 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Murray / J. Murray 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Hijikata / J. Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Murray / J. Murray 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Murray / J. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Murray / J. Murray 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Hijikata / J. Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Murray / J. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Hijikata / J. Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Murray / J. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Hijikata / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

No.1 Court – Ore: 2:00pm

K. Boulter vs H. Dart



Slam Wimbledon K. Boulter [32] K. Boulter [32] 6 1 6 H. Dart H. Dart 4 6 7 Vincitore: H. Dart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 H. Dart 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 H. Dart 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Dart 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Dart 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Boulter 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 H. Dart 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Boulter 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 K. Boulter 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 H. Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df df 0-4 → 1-4 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-3 → 0-4 H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Boulter 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 H. Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 K. Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 H. Dart 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Dart 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 K. Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 H. Dart 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Dart 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

J. Draper vs C. Norrie



Slam Wimbledon J. Draper [28] J. Draper [28] None 6 4 6 C. Norrie • C. Norrie None 7 6 7 Vincitore: C. Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Norrie None-None 6-7 C. Norrie None-None 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 df 6-5 6-6 7-6 df 6-6 → 6-7 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Draper 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 5-5 → 6-5 C. Norrie 15-0 30-0 ace ace 5-4 → 5-5 J. Draper 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 J. Draper 15-0 30-0 ace ace 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 J. Draper 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-4 → 1-4 C. Norrie 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 J. Draper 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 J. Draper 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 C. Norrie 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Giron vs A. Zverev



Slam Wimbledon M. Giron M. Giron 2 1 4 A. Zverev [4] A. Zverev [4] 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Giron 15-0 ace 15-15 15-30 4-5 → 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Giron 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon H. Hurkacz [7] H. Hurkacz [7] 8* 6 4 6 6 A. Fils A. Fils 9 7 6 2 6 Vincitore: A. Fils per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 df 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* ace 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-4 → 5-5 A. Fils 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Fils 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 A. Fils 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Fils 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Fils 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Fils 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Fils 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Fils 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 A. Fils 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Fils 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

H. Hurkaczvs A. Fils

G. Monfils vs S. Wawrinka



Slam Wimbledon S. Wawrinka S. Wawrinka None 6 4 6 G. Monfils • G. Monfils None 7 6 7 Vincitore: G. Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Monfils None-None 6-7 G. Monfils None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-6 → 6-7 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 4-4 → 5-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 3-3 → 4-3 G. Monfils 15-0 ace 30-0 ace 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 30-0 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Monfils 15-0 15-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

O. Jabeur vs R. Montgomery



Slam Wimbledon O. Jabeur [10] O. Jabeur [10] 6 7 R. Montgomery R. Montgomery 1 5 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 R. Montgomery 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 R. Montgomery 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Montgomery 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 O. Jabeur 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 R. Montgomery 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Montgomery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 R. Montgomery 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 O. Jabeur 15-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 R. Montgomery 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 R. Montgomery 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 O. Jabeur 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

E. Rybakina vs L. Siegemund



Slam Wimbledon E. Rybakina [4] E. Rybakina [4] 6 3 6 L. Siegemund L. Siegemund 3 6 3 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 E. Rybakina 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 E. Rybakina 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 3-0 → 3-1 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Rybakina 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-2 → 1-2 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Rybakina 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 L. Siegemund 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

No.3 Court – Ore: 12:00am

J. Munar vs A. de Minaur



Slam Wimbledon J. Munar J. Munar 2 2 5 A. de Minaur [9] A. de Minaur [9] 6 6 7 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 5-7 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Munar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Munar 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 J. Munar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Munar 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1

X. Wang vs J. Pegula



Slam Wimbledon X. Wang X. Wang 6 6 6 J. Pegula [5] J. Pegula [5] 4 7 1 Vincitore: X. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 X. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 X. Wang 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 X. Wang 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 6-5 → 6-6 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 X. Wang 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 X. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 X. Wang 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 J. Pegula 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 X. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Pegula 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

D. Collins vs D. Galfi



Slam Wimbledon D. Collins [11] D. Collins [11] 6 6 D. Galfi D. Galfi 3 4 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Galfi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-4 → 6-4 D. Collins 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 D. Galfi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 D. Galfi 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 4-1 → 5-1 D. Collins 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 D. Collins 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Galfi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 D. Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 4-3 → 5-3 D. Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 D. Collins 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 3-2 → 3-3 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. Collins 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 D. Galfi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

E. Ruusuvuori vs S. Tsitsipas



Slam Wimbledon E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 7 7 3 6 S. Tsitsipas [11] S. Tsitsipas [11] 6 6 6 3 Vincitore: E. Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-2 → 5-3 E. Ruusuvuori 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* ace 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 df 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* ace 8*-7 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 ace 11-10* ace df 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 6-5 → 6-6 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 E. Ruusuvuori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 ace 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 E. Ruusuvuori 15-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 12:00am

Y. Wang vs M. Keys



Slam Wimbledon Y. Wang Y. Wang 2 2 M. Keys [12] M. Keys [12] 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Keys 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 Y. Wang 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Keys 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

G. Dimitrov vs J. Shang



Slam Wimbledon G. Dimitrov [10] G. Dimitrov [10] 5 6 6 6 6 J. Shang J. Shang 7 7 4 2 4 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 40-0 ace 40-15 ace 5-4 → 6-4 J. Shang 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Shang 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 J. Shang 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 2-1 → 3-1 J. Shang 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Shang 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. Shang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Shang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 J. Shang 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 J. Shang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Shang 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Shang 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Shang 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Shang 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 J. Shang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Shang 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 J. Shang 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 J. Shang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Shang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Shang 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Shang 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Shang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Shang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Shang 15-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Shang 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

T. Fritz vs A. Rinderknech



Slam Wimbledon T. Fritz [13] T. Fritz [13] 6 6 3 6 A. Rinderknech A. Rinderknech 3 4 6 4 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 A. Rinderknech 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Rinderknech 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 5-4 → 6-4 A. Rinderknech 0-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Wozniacki vs L. Fernandez



Slam Wimbledon C. Wozniacki C. Wozniacki 6 2 7 L. Fernandez [30] L. Fernandez [30] 3 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 6-5 → 7-5 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 5-5 → 6-5 C. Wozniacki 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Fernandez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 C. Wozniacki 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Wozniacki 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Fernandez 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 18 – Ore: 12:00am

D. Kasatkina vs Y. Miyazaki



Slam Wimbledon D. Kasatkina [14] D. Kasatkina [14] 6 6 Y. Miyazaki Y. Miyazaki 0 0 Vincitore: D. Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 5-0 → 6-0 Y. Miyazaki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Y. Miyazaki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Miyazaki 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Y. Miyazaki 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Y. Miyazaki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Miyazaki 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0

L. Harris vs B. Shelton



Slam Wimbledon L. Harris L. Harris 6 6 7 3 6 B. Shelton [14] B. Shelton [14] 4 7 6 6 7 Vincitore: B. Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* ace 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 5*-7 6-7* ace 7-7* 7*-8 7*-9 6-6 → 6-7 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Harris 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 B. Shelton 0-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Harris 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 L. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 15-15 15-30 15-40 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-40 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A None-None 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 7-6 L. Harris None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Harris 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 L. Harris 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Harris 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Harris 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Harris 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Harris 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 5-4 → 6-4 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Harris 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 L. Harris 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 3-2 L. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

H. Rune vs T. Seyboth Wild



Slam Wimbledon H. Rune [15] H. Rune [15] 3 6 6 6 T. Seyboth Wild T. Seyboth Wild 6 3 2 2 Vincitore: H. Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-2 → 6-2 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-1 → 5-2 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Rune 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 T. Seyboth Wild 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Rune 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Seyboth Wild 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

E. Avanesyan vs L. Samsonova



Slam Wimbledon E. Avanesyan E. Avanesyan 3 3 L. Samsonova [15] L. Samsonova [15] 6 6 Vincitore: L. Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Avanesyan 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 L. Samsonova 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 E. Avanesyan 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Avanesyan 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Avanesyan 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Samsonova 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Avanesyan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 E. Avanesyan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-4 → 3-5 L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 E. Avanesyan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Avanesyan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 E. Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 12:00am

C. Bucsa vs J. Bouzas Maneiro



Slam Wimbledon C. Bucsa C. Bucsa 6 3 J. Bouzas Maneiro J. Bouzas Maneiro 7 6 Vincitore: J. Bouzas Maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 J. Bouzas Maneiro 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 df 6-6 → 6-7 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 C. Bucsa 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 0-1 → 1-1 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

L. Darderi vs L. Musetti



Slam Wimbledon L. Darderi L. Darderi 4 6 7 4 4 L. Musetti [25] L. Musetti [25] 6 4 6 6 6 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 4-5 → 4-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 15-0 30-0 40-0 30-30 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 40-30 40-40 40-A None-None 7-6 L. Musetti None-None 1-0 ace 1-1 1-2 ace 2-2 3-2 ace 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 df 6-6 → 7-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

D. Shnaider / E. Vesnina vs Y. Putintseva / C. Tauson



Slam Wimbledon D. Shnaider / E. Vesnina D. Shnaider / E. Vesnina 4 7 6 Y. Putintseva / C. Tauson Y. Putintseva / C. Tauson 6 6 0 Vincitore: D. Shnaider/E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Y. Putintseva / C. Tauson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Y. Putintseva / C. Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 D. Shnaider / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 Y. Putintseva / C. Tauson 0-15 15-15 ace 30-15 15-30 ace ace 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* df 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Y. Putintseva / C. Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Putintseva / C. Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Putintseva / C. Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 Y. Putintseva / C. Tauson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Y. Putintseva / C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Shnaider / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Y. Putintseva / C. Tauson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shnaider / E. Vesnina 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 Y. Putintseva / C. Tauson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Putintseva / C. Tauson 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Putintseva / C. Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Shnaider / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Putintseva / C. Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 D. Shnaider / E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 Y. Putintseva / C. Tauson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

H. Dart / M. Lumsden vs S. Errani / J. Paolini



Slam Wimbledon H. Dart / M. Lumsden H. Dart / M. Lumsden 3 6 3 S. Errani / J. Paolini [5] S. Errani / J. Paolini [5] 6 3 6 Vincitore: S. Errani/J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 H. Dart / M. Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Dart / M. Lumsden 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 H. Dart / M. Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Dart / M. Lumsden 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Dart / M. Lumsden 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 S. Errani / J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 H. Dart / M. Lumsden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Errani / J. Paolini 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 H. Dart / M. Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Dart / M. Lumsden 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Errani / J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Dart / M. Lumsden 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 H. Dart / M. Lumsden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 S. Errani / J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 H. Dart / M. Lumsden 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 S. Errani / J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Dart / M. Lumsden 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Errani / J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 H. Dart / M. Lumsden 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Errani / J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon M. Frech / K. Kawa M. Frech / K. Kawa 4 6 6 A. Danilina / Y. Xu A. Danilina / Y. Xu 6 4 7 Vincitore: A. Danilina/Y. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-8* 6*-9 6-6 → 6-7 A. Danilina / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 M. Frech / K. Kawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Danilina / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Frech / K. Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Danilina / Y. Xu 15-0 30-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Frech / K. Kawa 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Danilina / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Frech / K. Kawa 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Danilina / Y. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Frech / K. Kawa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Danilina / Y. Xu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Frech / K. Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Danilina / Y. Xu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Frech / K. Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Danilina / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Frech / K. Kawa 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 A. Danilina / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 M. Frech / K. Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Danilina / Y. Xu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Frech / K. Kawa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 2-0 → 2-1 A. Danilina / Y. Xu 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 2-0 M. Frech / K. Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Danilina / Y. Xu 0-15 15-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Frech / K. Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Danilina / Y. Xu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Frech / K. Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Danilina / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Frech / K. Kawa 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Danilina / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Frech / K. Kawa 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Danilina / Y. Xu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Frech / K. Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

M. Frech/ K. Kawavs A. Danilina/ Y. Xu

M. Demoliner / D. Medvedev vs G. Escobar / A. Nedovyesov



Il match deve ancora iniziare

E. Navarro / D. Parry vs L. Bronzetti / V. Gracheva



Slam Wimbledon E. Navarro / D. Parry E. Navarro / D. Parry 4 6 6 L. Bronzetti / V. Gracheva L. Bronzetti / V. Gracheva 6 1 4 Vincitore: E. Navarro/D. Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Navarro / D. Parry 15-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Bronzetti / V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Navarro / D. Parry 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 L. Bronzetti / V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-2 → 4-3 E. Navarro / D. Parry 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Bronzetti / V. Gracheva 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Navarro / D. Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Bronzetti / V. Gracheva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 E. Navarro / D. Parry 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Bronzetti / V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Navarro / D. Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 L. Bronzetti / V. Gracheva 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 E. Navarro / D. Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 L. Bronzetti / V. Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 E. Navarro / D. Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Bronzetti / V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Navarro / D. Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Bronzetti / V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Navarro / D. Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Bronzetti / V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Navarro / D. Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Bronzetti / V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Navarro / D. Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Bronzetti / V. Gracheva 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-2 → 2-2 E. Navarro / D. Parry 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 L. Bronzetti / V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Navarro / D. Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Erler / L. Miedler vs N. Skupski / M. Venus



Slam Wimbledon A. Erler / L. Miedler A. Erler / L. Miedler None 7 3 6 N. Skupski / M. Venus [9] • N. Skupski / M. Venus [9] None 6 6 7 Vincitore: N. Skupski/M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Skupski / M. Venus None-None 6-7 N. Skupski / M. Venus None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 9-5 6-6 → 6-7 N. Skupski / M. Venus 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Erler / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Erler / L. Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 40-40 df ace A-40 4-4 → 5-4 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Erler / L. Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 N. Skupski / M. Venus 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Erler / L. Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Erler / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Skupski / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 A. Erler / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Erler / L. Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 N. Skupski / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Erler / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 N. Skupski / M. Venus 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Erler / L. Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Skupski / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 A. Erler / L. Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 A. Erler / L. Miedler 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Skupski / M. Venus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Erler / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 A. Erler / L. Miedler 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 N. Skupski / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Erler / L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Erler / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 N. Skupski / M. Venus 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Erler / L. Miedler 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Blinkova / M. Sherif vs E. Hozumi / M. Uchijima



Slam Wimbledon A. Blinkova / M. Sherif A. Blinkova / M. Sherif 6 6 E. Hozumi / M. Uchijima E. Hozumi / M. Uchijima 4 1 Vincitore: A. Blinkova/M. Sherif Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Hozumi / M. Uchijima 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-1 → 6-1 A. Blinkova / M. Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 E. Hozumi / M. Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 A. Blinkova / M. Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 E. Hozumi / M. Uchijima 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Blinkova / M. Sherif 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Hozumi / M. Uchijima 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Blinkova / M. Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 E. Hozumi / M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Blinkova / M. Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Hozumi / M. Uchijima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Blinkova / M. Sherif 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. Hozumi / M. Uchijima 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Blinkova / M. Sherif 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Hozumi / M. Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Blinkova / M. Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Hozumi / M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 12:00am

V. Cornea / F. Marozsan vs A. Mies / J. Smith



Slam Wimbledon V. Cornea / F. Marozsan V. Cornea / F. Marozsan 2 2 A. Mies / J. Smith A. Mies / J. Smith 6 6 Vincitore: A. Mies/J. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 V. Cornea / F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-4 → 2-5 A. Mies / J. Smith 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 V. Cornea / F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 A. Mies / J. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 V. Cornea / F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Cornea / F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Mies / J. Smith 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 V. Cornea / F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-5 → 2-5 A. Mies / J. Smith 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 V. Cornea / F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 A. Mies / J. Smith 15-0 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 V. Cornea / F. Marozsan 15-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Mies / J. Smith 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 V. Cornea / F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

N. Balaji / L. Johnson vs M. Arevalo / M. Pavic



Slam Wimbledon N. Balaji / L. Johnson N. Balaji / L. Johnson 4 5 M. Arevalo / M. Pavic [4] M. Arevalo / M. Pavic [4] 6 7 Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 N. Balaji / L. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 N. Balaji / L. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 N. Balaji / L. Johnson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 N. Balaji / L. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Balaji / L. Johnson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Balaji / L. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 N. Balaji / L. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Balaji / L. Johnson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Arevalo / M. Pavic 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 N. Balaji / L. Johnson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Balaji / L. Johnson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Balaji / L. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

G. Olmos / A. Panova vs M. Kostyuk / E. Ruse



Slam Wimbledon G. Olmos / A. Panova [13] G. Olmos / A. Panova [13] 6 3 0 M. Kostyuk / E. Ruse M. Kostyuk / E. Ruse 2 6 6 Vincitore: M. Kostyuk/E. Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 G. Olmos / A. Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 0-3 → 0-4 G. Olmos / A. Panova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 G. Olmos / A. Panova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 G. Olmos / A. Panova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Olmos / A. Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Olmos / A. Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 G. Olmos / A. Panova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Olmos / A. Panova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 G. Olmos / A. Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Kostyuk / E. Ruse 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 G. Olmos / A. Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Olmos / A. Panova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia vs I. Khromacheva / K. Rakhimova



Slam Wimbledon I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia 5 3 I. Khromacheva / K. Rakhimova I. Khromacheva / K. Rakhimova 7 6 Vincitore: I. Khromacheva/K. Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Khromacheva / K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 I. Gamarra Martins / B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 I. Khromacheva / K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin vs D. Evans / H. Searle



Slam Wimbledon S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin [6] S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin [6] 6 3 6 D. Evans / H. Searle D. Evans / H. Searle 3 6 3 Vincitore: S. Gonzalez/E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Evans / H. Searle 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Evans / H. Searle 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Evans / H. Searle 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Evans / H. Searle 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Evans / H. Searle 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Evans / H. Searle 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Evans / H. Searle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Evans / H. Searle 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 0-15 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Evans / H. Searle 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Evans / H. Searle 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Evans / H. Searle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Evans / H. Searle 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Evans / H. Searle 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 12:00am

T. Mihalikova / O. Nicholls vs D. Schuurs / L. Stefani



Slam Wimbledon T. Mihalikova / O. Nicholls T. Mihalikova / O. Nicholls 6 6 D. Schuurs / L. Stefani [6] D. Schuurs / L. Stefani [6] 4 0 Vincitore: T. Mihalikova/O. Nicholls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-0 → 5-0 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-0 → 4-0 T. Mihalikova / O. Nicholls 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Mihalikova / O. Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Mihalikova / O. Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

C. Dolehide / D. Krawczyk vs S. Aoyama / A. Krunic



Slam Wimbledon C. Dolehide / D. Krawczyk [7] C. Dolehide / D. Krawczyk [7] 7 6 S. Aoyama / A. Krunic S. Aoyama / A. Krunic 5 2 Vincitore: C. Dolehide/D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Aoyama / A. Krunic 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 6-2 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Aoyama / A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Dolehide / D. Krawczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Aoyama / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Aoyama / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Aoyama / A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Aoyama / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 S. Aoyama / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 C. Dolehide / D. Krawczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-2 → 4-3 S. Aoyama / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Aoyama / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Aoyama / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

X. Wang / L. Zhu vs E. Appleton / Y. Miyazaki



Slam Wimbledon X. Wang / L. Zhu X. Wang / L. Zhu 6 2 6 E. Appleton / Y. Miyazaki E. Appleton / Y. Miyazaki 3 6 7 Vincitore: E. Appleton/Y. Miyazaki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 df 7*-3 7-4* 7-5* 7*-6 8*-6 8-7* 8-8* 9*-8 9*-9 9-10* df 6-6 → 6-7 X. Wang / L. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 E. Appleton / Y. Miyazaki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 X. Wang / L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Appleton / Y. Miyazaki 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 X. Wang / L. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 E. Appleton / Y. Miyazaki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 X. Wang / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 X. Wang / L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Appleton / Y. Miyazaki 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 X. Wang / L. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Appleton / Y. Miyazaki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 X. Wang / L. Zhu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 X. Wang / L. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 X. Wang / L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 X. Wang / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Appleton / Y. Miyazaki 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 X. Wang / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 E. Appleton / Y. Miyazaki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 X. Wang / L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Appleton / Y. Miyazaki 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 X. Wang / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 E. Appleton / Y. Miyazaki 15-0 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 X. Wang / L. Zhu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Appleton / Y. Miyazaki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 X. Wang / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

C. Bucsa / N. Hibino vs T. Maria / A. Rus



Slam Wimbledon C. Bucsa / N. Hibino C. Bucsa / N. Hibino 6 6 T. Maria / A. Rus T. Maria / A. Rus 2 4 Vincitore: C. Bucsa/N. Hibino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Bucsa / N. Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Maria / A. Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Bucsa / N. Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 T. Maria / A. Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 C. Bucsa / N. Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Maria / A. Rus 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Bucsa / N. Hibino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Maria / A. Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Bucsa / N. Hibino 0-15 0-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Maria / A. Rus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Bucsa / N. Hibino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 T. Maria / A. Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 C. Bucsa / N. Hibino 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Maria / A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 C. Bucsa / N. Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 T. Maria / A. Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Bucsa / N. Hibino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Maria / A. Rus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

H. Baptiste / A. Parks vs M. Ninomiya / F. Wu



Slam Wimbledon H. Baptiste / A. Parks H. Baptiste / A. Parks 6 6 M. Ninomiya / F. Wu M. Ninomiya / F. Wu 3 2 Vincitore: H. Baptiste/A. Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Baptiste / A. Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Ninomiya / F. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 H. Baptiste / A. Parks 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 df 4-1 → 4-2 M. Ninomiya / F. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 H. Baptiste / A. Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Ninomiya / F. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 2-1 H. Baptiste / A. Parks 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Ninomiya / F. Wu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Baptiste / A. Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Ninomiya / F. Wu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 H. Baptiste / A. Parks 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Ninomiya / F. Wu 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 H. Baptiste / A. Parks 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 M. Ninomiya / F. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-0 → 4-0 H. Baptiste / A. Parks 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Ninomiya / F. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 H. Baptiste / A. Parks 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 12:00am

B. Krejcikova vs K. Volynets



Slam Wimbledon B. Krejcikova [31] B. Krejcikova [31] 7 7 K. Volynets K. Volynets 6 6 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 K. Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 K. Volynets 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 K. Volynets 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Krejcikova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 6-5 → 6-6 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

T. Machac vs R. Safiullin



Slam Wimbledon T. Machac T. Machac 2 4 7 3 R. Safiullin R. Safiullin 6 6 5 6 Vincitore: R. Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 R. Safiullin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Machac 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Safiullin 15-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Safiullin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 T. Machac 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 6-5 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 R. Safiullin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 R. Safiullin 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

T. Kokkinakis vs L. Pouille



Slam Wimbledon T. Kokkinakis • T. Kokkinakis 0 6 5 2 L. Pouille L. Pouille 0 2 7 5 Vincitore: L. Pouille per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Kokkinakis 2-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Kokkinakis 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Pouille 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-2 → 6-2 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df ace 40-A A-40 40-40 df ace A-40 40-40 df ace A-40 40-40 df ace 40-A df 40-40 df ace A-40 ace 5-1 → 5-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

G. Minnen / H. Watson vs S. Kenin / B. Mattek-Sands



Slam Wimbledon G. Minnen / H. Watson G. Minnen / H. Watson 3 4 S. Kenin / B. Mattek-Sands [14] S. Kenin / B. Mattek-Sands [14] 6 6 Vincitore: S. Kenin/B. Mattek-Sands Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 G. Minnen / H. Watson 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Minnen / H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 G. Minnen / H. Watson 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Minnen / H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Minnen / H. Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 G. Minnen / H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Kenin / B. Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Minnen / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Minnen / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Minnen / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 12:00am

S. Grey / T. Moore vs N. Melichar-Martinez / E. Perez



Slam Wimbledon S. Grey / T. Moore S. Grey / T. Moore 1 2 N. Melichar-Martinez / E. Perez [3] N. Melichar-Martinez / E. Perez [3] 6 6 Vincitore: N. Melichar-Martinez/E. Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 2-6 S. Grey / T. Moore 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-4 → 2-5 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 S. Grey / T. Moore 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Grey / T. Moore 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Grey / T. Moore 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 S. Grey / T. Moore 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Grey / T. Moore 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Grey / T. Moore 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Bublik / A. Shevchenko vs Y. Bhambri / A. Olivetti



Slam Wimbledon A. Bublik / A. Shevchenko A. Bublik / A. Shevchenko 4 4 Y. Bhambri / A. Olivetti Y. Bhambri / A. Olivetti 6 6 Vincitore: Y. Bhambri/A. Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Bublik / A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 3-5 → 4-5 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 A. Bublik / A. Shevchenko 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Bublik / A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 A. Bublik / A. Shevchenko 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Bublik / A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Bublik / A. Shevchenko 0-15 0-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Y. Bhambri / A. Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Bublik / A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 3-3 → 3-4 Y. Bhambri / A. Olivetti 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 2-3 → 3-3 A. Bublik / A. Shevchenko 0-15 0-40 df 2-2 → 2-3 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Bublik / A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Bublik / A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

F. Martin / M. Middelkoop vs T. Griekspoor / B. Stevens



Slam Wimbledon F. Martin / M. Middelkoop F. Martin / M. Middelkoop 6 6 T. Griekspoor / B. Stevens T. Griekspoor / B. Stevens 4 3 Vincitore: F. Martin/M. Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Griekspoor / B. Stevens 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Martin / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Martin / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 F. Martin / M. Middelkoop 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Martin / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Griekspoor / B. Stevens 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Martin / M. Middelkoop 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Martin / M. Middelkoop 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Martin / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Martin / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Martin / M. Middelkoop 15-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

M. Granollers / H. Zeballos vs A. Fils / U. Humbert



Slam Wimbledon M. Granollers / H. Zeballos [1] M. Granollers / H. Zeballos [1] 6 6 T. Monteiro / T. Seyboth Wild T. Monteiro / T. Seyboth Wild 2 3 Vincitore: M. Granollers/H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 T. Monteiro / T. Seyboth Wild 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 T. Monteiro / T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 T. Monteiro / T. Seyboth Wild 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 3-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Monteiro / T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Monteiro / T. Seyboth Wild 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 T. Monteiro / T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 40-40 40-A 40-40 3-2 → 4-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Monteiro / T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Monteiro / T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Linette / P. Stearns vs A. Bogdan / J. Cristian



Slam Wimbledon M. Linette / P. Stearns M. Linette / P. Stearns 6 7 A. Bogdan / J. Cristian A. Bogdan / J. Cristian 4 6 Vincitore: M. Linette/P. Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Bogdan / J. Cristian 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Linette / P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Bogdan / J. Cristian 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Linette / P. Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Bogdan / J. Cristian 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Linette / P. Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Bogdan / J. Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 M. Linette / P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Bogdan / J. Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Linette / P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Bogdan / J. Cristian 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Linette / P. Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bogdan / J. Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Linette / P. Stearns 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Bogdan / J. Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Linette / P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Bogdan / J. Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Linette / P. Stearns 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Bogdan / J. Cristian 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Linette / P. Stearns 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bogdan / J. Cristian 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Linette / P. Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 12:00am

A. Muhammad / A. Sutjiadi vs I. Begu / M. Trevisan



Slam Wimbledon A. Muhammad / A. Sutjiadi [15] A. Muhammad / A. Sutjiadi [15] 7 6 I. Begu / M. Trevisan I. Begu / M. Trevisan 6 3 Vincitore: A. Muhammad/A. Sutjiadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-3 → 6-3 I. Begu / M. Trevisan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 I. Begu / M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 I. Begu / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 I. Begu / M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 I. Begu / M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Begu / M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 I. Begu / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Begu / M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Muhammad / A. Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 I. Begu / M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Muhammad / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 I. Begu / M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

J. Clarke / M. Willis vs M. Purcell / J. Thompson



Slam Wimbledon J. Clarke / M. Willis J. Clarke / M. Willis 4 2 M. Purcell / J. Thompson [15] M. Purcell / J. Thompson [15] 6 6 Vincitore: M. Purcell/J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Purcell / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Clarke / M. Willis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Purcell / J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 J. Clarke / M. Willis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Purcell / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Clarke / M. Willis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Clarke / M. Willis 0-15 df 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Purcell / J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 J. Clarke / M. Willis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Clarke / M. Willis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Purcell / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Clarke / M. Willis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Clarke / M. Willis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Purcell / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Clarke / M. Willis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

K. Siniakova / T. Townsend vs R. Masarova / L. Noskova



Slam Wimbledon K. Siniakova / T. Townsend [4] K. Siniakova / T. Townsend [4] 6 7 R. Masarova / L. Noskova R. Masarova / L. Noskova 3 6 Vincitore: K. Siniakova/T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 R. Masarova / L. Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 6-5 → 6-6 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 R. Masarova / L. Noskova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Masarova / L. Noskova 15-0 30-0 ace 4-3 → 4-4 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 R. Masarova / L. Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 df 3-1 → 3-2 R. Masarova / L. Noskova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Masarova / L. Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Masarova / L. Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 R. Masarova / L. Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Masarova / L. Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Masarova / L. Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Masarova / L. Noskova 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

N. Bains / A. Rajecki vs T. Babos / N. Kichenok



Slam Wimbledon N. Bains / A. Rajecki N. Bains / A. Rajecki 4 4 T. Babos / N. Kichenok T. Babos / N. Kichenok 6 6 Vincitore: T. Babos/N. Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Babos / N. Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Bains / A. Rajecki 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 N. Bains / A. Rajecki 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 2-4 → 3-4 T. Babos / N. Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Bains / A. Rajecki 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 T. Babos / N. Kichenok 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Bains / A. Rajecki 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Bains / A. Rajecki 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Babos / N. Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Bains / A. Rajecki 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Bains / A. Rajecki 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 N. Bains / A. Rajecki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Babos / N. Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Bains / A. Rajecki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Babos / N. Kichenok 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Bains / A. Rajecki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

M. Kolodziejova / A. Siskova vs L. Davis / K. Zimmermann



Slam Wimbledon M. Kolodziejova / A. Siskova M. Kolodziejova / A. Siskova 6 6 L. Davis / K. Zimmermann L. Davis / K. Zimmermann 2 0 Vincitore: M. Kolodziejova/A. Siskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Kolodziejova / A. Siskova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 L. Davis / K. Zimmermann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 M. Kolodziejova / A. Siskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 L. Davis / K. Zimmermann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Kolodziejova / A. Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Davis / K. Zimmermann 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Kolodziejova / A. Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 6-2 L. Davis / K. Zimmermann 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 M. Kolodziejova / A. Siskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 L. Davis / K. Zimmermann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Kolodziejova / A. Siskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-0 → 3-1 L. Davis / K. Zimmermann 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Kolodziejova / A. Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Davis / K. Zimmermann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 12:00am

R. Ram / J. Salisbury vs W. Blumberg / C. Ruud



Slam Wimbledon R. Ram / J. Salisbury [3] R. Ram / J. Salisbury [3] 7 6 W. Blumberg / C. Ruud W. Blumberg / C. Ruud 5 4 Vincitore: R. Ram/J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-4 → 5-5 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 df 0-40 5-3 → 5-4 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

T. Etcheverry vs A. Popyrin



Slam Wimbledon T. Etcheverry [30] T. Etcheverry [30] 6 4 6 4 3 A. Popyrin A. Popyrin 3 6 4 6 6 Vincitore: A. Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 T. Etcheverry 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 T. Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 4-5 → 4-6 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Etcheverry 15-0 15-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Popyrin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 3-4 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Popyrin 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Popyrin 15-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Doumbia / F. Reboul vs O. Crawford / K. Edmund



Slam Wimbledon S. Doumbia / F. Reboul [16] S. Doumbia / F. Reboul [16] 7 7 O. Crawford / K. Edmund O. Crawford / K. Edmund 5 6 Vincitore: S. Doumbia/F. Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 df 4-1* 5-1* df 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 O. Crawford / K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 O. Crawford / K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 O. Crawford / K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 O. Crawford / K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 O. Crawford / K. Edmund 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Crawford / K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 O. Crawford / K. Edmund 15-0 15-15 df 15-30 15-40 6-5 → 7-5 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 O. Crawford / K. Edmund 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 O. Crawford / K. Edmund 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 O. Crawford / K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 O. Crawford / K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 O. Crawford / K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

K. Piter / V. Tomova vs C. Burel / C. Osorio



Slam Wimbledon K. Piter / V. Tomova K. Piter / V. Tomova 4 3 O. Gadecki / E. Lechemia O. Gadecki / E. Lechemia 6 6 Vincitore: O. Gadecki/E. Lechemia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 O. Gadecki / E. Lechemia 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. Piter / V. Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 O. Gadecki / E. Lechemia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 K. Piter / V. Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 O. Gadecki / E. Lechemia 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 K. Piter / V. Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 O. Gadecki / E. Lechemia 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Piter / V. Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 O. Gadecki / E. Lechemia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Piter / V. Tomova 15-0 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 O. Gadecki / E. Lechemia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 K. Piter / V. Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 O. Gadecki / E. Lechemia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Piter / V. Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 O. Gadecki / E. Lechemia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 K. Piter / V. Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-1 → 2-2 O. Gadecki / E. Lechemia 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 2-1 K. Piter / V. Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 O. Gadecki / E. Lechemia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

C. Eubanks / E. King vs L. Broady / B. Harris



Slam Wimbledon C. Eubanks / E. King C. Eubanks / E. King 7 7 L. Broady / B. Harris L. Broady / B. Harris 5 5 Vincitore: C. Eubanks/E. King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Broady / B. Harris 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Eubanks / E. King 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Broady / B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Eubanks / E. King 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 L. Broady / B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 C. Eubanks / E. King 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Broady / B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 C. Eubanks / E. King 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 L. Broady / B. Harris 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Eubanks / E. King 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Broady / B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 C. Eubanks / E. King 15-0 30-0 40-15 df 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Broady / B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 C. Eubanks / E. King 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Broady / B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 C. Eubanks / E. King 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Broady / B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Eubanks / E. King 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Broady / B. Harris 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Eubanks / E. King 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Broady / B. Harris 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Eubanks / E. King 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Broady / B. Harris 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Eubanks / E. King 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 12:00am

M. Kostyuk vs D. Saville



Slam Wimbledon M. Kostyuk [18] M. Kostyuk [18] 4 7 6 D. Saville D. Saville 6 6 4 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Saville 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Kostyuk 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Saville 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Kostyuk 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 4-2 D. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 M. Kostyuk 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 D. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-5 → 5-6 D. Saville 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Saville 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 M. Kostyuk 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 2-5 D. Saville 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 M. Kostyuk 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 D. Saville 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-3 → 1-3 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Saville 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 D. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 D. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Kostyuk 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Saville 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace df A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Saville 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kostyuk 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

F. Cobolli vs A. Tabilo



Slam Wimbledon F. Cobolli F. Cobolli 6 6 6 6 4 A. Tabilo [24] A. Tabilo [24] 7 7 4 4 6 Vincitore: A. Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Tabilo 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 1-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Tabilo 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 F. Cobolli 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* df 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Tabilo 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

G. Mpetshi Perricard vs Y. Nishioka



Slam Wimbledon G. Mpetshi Perricard G. Mpetshi Perricard 6 6 6 Y. Nishioka Y. Nishioka 4 1 2 Vincitore: G. Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 6-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 ace 4-2 → 5-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 4-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-1 → 6-1 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 1-0

S. Hsieh / E. Mertens vs A. Barnett / F. Christie



Slam Wimbledon S. Hsieh / E. Mertens [1] S. Hsieh / E. Mertens [1] 6 6 A. Barnett / F. Christie A. Barnett / F. Christie 0 3 Vincitore: S. Hsieh/E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Barnett / F. Christie 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Barnett / F. Christie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Barnett / F. Christie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Barnett / F. Christie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Barnett / F. Christie 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 A. Barnett / F. Christie 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 4-0 A. Barnett / F. Christie 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 A. Barnett / F. Christie 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 12:00am

Y. Putintseva vs K. Siniakova



Slam Wimbledon Y. Putintseva Y. Putintseva 6 4 6 K. Siniakova [27] K. Siniakova [27] 0 6 2 Vincitore: Y. Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Siniakova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 K. Siniakova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Siniakova 0-15 df 0-30 0-40 df 5-0 → 6-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Osorio vs B. Haddad Maia



Slam Wimbledon C. Osorio C. Osorio 0 0 B. Haddad Maia [20] • B. Haddad Maia [20] 30 3 Vincitore: B. Haddad Maia per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 0-3 C. Osorio 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df df 0-0 → 0-1

A. Kalinskaya vs M. Bouzkova



Slam Wimbledon A. Kalinskaya [17] A. Kalinskaya [17] 6 6 M. Bouzkova M. Bouzkova 4 1 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Kalinskaya 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Kalinskaya 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Bouzkova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Q. Halys vs K. Khachanov



Slam Wimbledon Q. Halys Q. Halys 4 6 3 6 6 K. Khachanov [21] K. Khachanov [21] 6 3 6 3 4 Vincitore: Q. Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Q. Halys 0-15 15-15 ace 30-15 ace 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Khachanov 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 2-5 → 3-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Q. Halys 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df df 0-1 → 0-2 K. Khachanov 15-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

T. Machac / Z. Zhang vs A. Behar / A. Pavlasek



Slam Wimbledon T. Machac / Z. Zhang T. Machac / Z. Zhang 2 6 6 A. Behar / A. Pavlasek A. Behar / A. Pavlasek 6 3 4 Vincitore: T. Machac/Z. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 A. Behar / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Machac / Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Machac / Z. Zhang 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Machac / Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Machac / Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Machac / Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Machac / Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 2-6 T. Machac / Z. Zhang 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Machac / Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Behar / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Machac / Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 16 – Ore: 12:00am

F. Comesana vs A. Walton



Slam Wimbledon F. Comesana F. Comesana 7 1 6 6 7 A. Walton A. Walton 5 6 7 1 6 Vincitore: F. Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* ace 6-6* ace 7*-6 8*-6 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Walton 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Walton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Comesana 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Comesana 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 3-1 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 A. Walton 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-1 → 5-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Walton 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 15-0 30-0 40-0 30-15 40-40 40-A 0-30 15-40 0-40 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 None-None 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 7-8 8-8 8-9 6-7 F. Comesana None-None 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-5 2-5 3-5 3-6 4-6 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 12-13 6-6 → 6-7 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Comesana 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Walton 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Walton 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 df 1-5 → 1-6 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Comesana 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 A. Walton 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Walton 15-0 15-15 df 15-30 15-40 6-5 → 7-5 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 5-5 → 6-5 A. Walton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Comesana 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Comesana 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

D. Snigur vs J. Ostapenko



Slam Wimbledon D. Snigur D. Snigur 3 0 J. Ostapenko [13] J. Ostapenko [13] 6 6 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-5 → 0-6 D. Snigur 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 D. Snigur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 0-1 → 0-2 D. Snigur 0-15 15-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 D. Snigur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Snigur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Ostapenko 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

C. Garcia vs B. Pera



Slam Wimbledon C. Garcia [23] C. Garcia [23] 6 3 4 B. Pera B. Pera 3 6 6 Vincitore: B. Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Garcia 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 B. Pera 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 B. Pera 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-3 → 2-4 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-3 → 2-3 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Garcia 15-0 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Pera 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 B. Pera 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 B. Pera 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Pera 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Pera 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df df A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Pera 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 B. Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 4-1 → 4-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Pera 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 C. Garcia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 B. Pera 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

L. Kichenok / J. Ostapenko vs D. Saville / Y. Yuan



Slam Wimbledon L. Kichenok / J. Ostapenko [9] L. Kichenok / J. Ostapenko [9] 6 6 D. Saville / Y. Yuan D. Saville / Y. Yuan 1 4 Vincitore: L. Kichenok/J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 5-4 → 6-4 D. Saville / Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Saville / Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 D. Saville / Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Saville / Y. Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 D. Saville / Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Saville / Y. Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 D. Saville / Y. Yuan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-0 → 4-0 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Saville / Y. Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

F. Coria / M. Navone vs W. Koolhof / N. Mektic



Slam Wimbledon F. Coria / M. Navone F. Coria / M. Navone 2 1 W. Koolhof / N. Mektic [7] W. Koolhof / N. Mektic [7] 6 6 Vincitore: W. Koolhof/N. Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 F. Coria / M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 F. Coria / M. Navone 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 W. Koolhof / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 F. Coria / M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Coria / M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-5 → 2-6 W. Koolhof / N. Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 F. Coria / M. Navone 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 2-3 → 2-4 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Coria / M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Coria / M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 W. Koolhof / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon P. Badosa P. Badosa 6 6 B. Fruhvirtova B. Fruhvirtova 4 2 Vincitore: P. Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Fruhvirtova 0-15 0-30 df 0-40 5-2 → 6-2 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 B. Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 P. Badosa 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 P. Badosa 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 2-1 B. Fruhvirtova 0-15 0-30 df 15-30 1-0 → 2-0 P. Badosa 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Fruhvirtova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 P. Badosa 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Badosa 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 B. Fruhvirtova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 B. Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Badosa 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 B. Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1

P. Badosavs B. Fruhvirtova

D. Shapovalov vs D. Altmaier



Slam Wimbledon D. Shapovalov D. Shapovalov 7 6 1 6 6 D. Altmaier D. Altmaier 6 3 6 7 4 Vincitore: D. Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Altmaier 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 1-4* df 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 D. Altmaier 15-0 0-15 15-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 df 1-2 → 1-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 ace 30-40 4-3 → 4-4 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Niemeier vs E. Svitolina



Slam Wimbledon J. Niemeier J. Niemeier 3 4 E. Svitolina [21] E. Svitolina [21] 6 6 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 J. Niemeier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 J. Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 E. Svitolina 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 J. Niemeier 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 2-3 E. Svitolina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Niemeier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 E. Svitolina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Niemeier 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Niemeier 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 3-4 → 3-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Niemeier 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 J. Niemeier 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

C. Gauff / J. Pegula vs A. Kalinina / D. Yastremska