Wimbledon: Il programma completo di Giovedì 04 Luglio 2024. 7 azzurri in campo tra singolare e doppio

**Centre Court – Ore: 2:30pm (italiane)**

J. Fearnley 🇬🇧 vs N. Djokovic 🇷🇸

I. Swiatek 🇵🇱 vs P. Martic 🇭🇷

R. Hijikata 🇦🇺 / J. Peers 🇦🇺 vs A. Murray 🇬🇧 / J. Murray 🇬🇧

**No.1 Court – Ore: 2:00pm**

K. Boulter 🇬🇧 vs H. Dart 🇬🇧

J. Draper 🇬🇧 vs C. Norrie 🇬🇧

M. Giron 🇺🇸 vs A. Zverev 🇩🇪

**No.2 Court – Ore: 12:00am**

H. Hurkacz 🇵🇱 vs A. Fils 🇫🇷

G. Monfils 🇫🇷 vs S. Wawrinka 🇨🇭

O. Jabeur 🇹🇳 vs R. Montgomery 🇺🇸

E. Rybakina 🇰🇿 vs L. Siegemund 🇩🇪

**No.3 Court – Ore: 12:00am**

J. Munar 🇪🇸 vs A. de Minaur 🇦🇺

X. Wang 🇨🇳 vs J. Pegula 🇺🇸

D. Collins 🇺🇸 vs D. Galfi 🇭🇺

E. Ruusuvuori 🇫🇮 vs S. Tsitsipas 🇬🇷

**Court 12 – Ore: 12:00am**

Y. Wang 🇨🇳 vs M. Keys 🇺🇸

G. Dimitrov 🇧🇬 vs J. Shang 🇨🇳

T. Fritz 🇺🇸 vs A. Rinderknech 🇫🇷

C. Wozniacki 🇩🇰 vs L. Fernandez 🇨🇦

**Court 18 – Ore: 12:00am**

D. Kasatkina 🇷🇺 vs Y. Miyazaki 🇬🇧

L. Harris 🇿🇦 vs B. Shelton 🇺🇸

H. Rune 🇩🇰 vs T. Seyboth Wild 🇧🇷

E. Avanesyan 🇷🇺 vs L. Samsonova 🇷🇺

**Court 4 – Ore: 12:00am**

C. Bucsa 🇪🇸 vs J. Bouzas Maneiro 🇪🇸

L. Darderi 🇮🇹 vs L. Musetti 🇮🇹

D. Shnaider 🇷🇺 / E. Vesnina 🇷🇺 vs Y. Putintseva 🇰🇿 / C. Tauson 🇩🇰

H. Dart 🇬🇧 / M. Lumsden 🇬🇧 vs S. Errani 🇮🇹 / J. Paolini 🇮🇹

**Court 5 – Ore: 12:00am**

M. Frech 🇵🇱 / K. Kawa 🇵🇱 vs A. Danilina 🇰🇿 / Y. Xu 🇨🇳

M. Demoliner 🇧🇷 / D. Medvedev 🇷🇺 vs G. Escobar 🇪🇨 / A. Nedovyesov 🇰🇿

E. Navarro 🇺🇸 / D. Parry 🇫🇷 vs L. Bronzetti 🇮🇹 / V. Gracheva 🇷🇺

A. Erler 🇦🇹 / L. Miedler 🇦🇹 vs N. Skupski 🇬🇧 / M. Venus 🇳🇿

A. Blinkova 🇷🇺 / M. Sherif 🇪🇬 vs E. Hozumi 🇯🇵 / M. Uchijima 🇯🇵

**Court 6 – Ore: 12:00am**

V. Cornea 🇷🇴 / F. Marozsan 🇭🇺 vs A. Mies 🇩🇪 / J. Smith 🇦🇺

N. Balaji 🇮🇳 / L. Johnson 🇬🇧 vs M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷

G. Olmos 🇲🇽 / A. Panova 🇷🇺 vs M. Kostyuk 🇺🇦 / E. Ruse 🇷🇴

I. Gamarra Martins 🇧🇷 / B. Haddad Maia 🇧🇷 vs I. Khromacheva 🇷🇺 / K. Rakhimova 🇷🇺

S. Gonzalez 🇲🇽 / E. Roger-Vasselin 🇫🇷 vs D. Evans 🇬🇧 / H. Searle 🇬🇧

**Court 7 – Ore: 12:00am**

T. Mihalikova 🇸🇰 / O. Nicholls 🇬🇧 vs D. Schuurs 🇳🇱 / L. Stefani 🇧🇷

C. Dolehide 🇺🇸 / D. Krawczyk 🇺🇸 vs S. Aoyama 🇯🇵 / A. Krunic 🇷🇸

X. Wang 🇨🇳 / L. Zhu 🇨🇳 vs E. Appleton 🇬🇧 / Y. Miyazaki 🇬🇧

C. Bucsa 🇪🇸 / N. Hibino 🇯🇵 vs T. Maria 🇩🇪 / A. Rus 🇳🇱

H. Baptiste 🇺🇸 / A. Parks 🇺🇸 vs M. Ninomiya 🇯🇵 / F. Wu 🇹🇼

**Court 8 – Ore: 12:00am**

B. Krejcikova 🇨🇿 vs K. Volynets 🇺🇸

T. Machac 🇨🇿 vs R. Safiullin 🇷🇺

T. Kokkinakis 🇦🇺 vs L. Pouille 🇫🇷

G. Minnen 🇧🇪 / H. Watson 🇬🇧 vs S. Kenin 🇺🇸 / B. Mattek-Sands 🇺🇸

**Court 9 – Ore: 12:00am**

S. Grey 🇬🇧 / T. Moore 🇬🇧 vs N. Melichar-Martinez 🇺🇸 / E. Perez 🇦🇺

A. Bublik 🇰🇿 / A. Shevchenko 🇰🇿 vs Y. Bhambri 🇮🇳 / A. Olivetti 🇫🇷

F. Martin 🇫🇷 / M. Middelkoop 🇳🇱 vs T. Griekspoor 🇳🇱 / B. Stevens 🇳🇱

M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 vs A. Fils 🇫🇷 / U. Humbert 🇫🇷

M. Linette 🇵🇱 / P. Stearns 🇺🇸 vs A. Bogdan 🇷🇴 / J. Cristian 🇷🇴

**Court 10 – Ore: 12:00am**

A. Muhammad 🇺🇸 / A. Sutjiadi 🇮🇩 vs I. Begu 🇷🇴 / M. Trevisan 🇮🇹

J. Clarke 🇬🇧 / M. Willis 🇬🇧 vs M. Purcell 🇦🇺 / J. Thompson 🇦🇺

K. Siniakova 🇨🇿 / T. Townsend 🇺🇸 vs R. Masarova 🇪🇸 / L. Noskova 🇨🇿

N. Bains 🇬🇧 / A. Rajecki 🇬🇧 vs T. Babos 🇭🇺 / N. Kichenok 🇺🇦

M. Kolodziejova 🇨🇿 / A. Siskova 🇨🇿 vs L. Davis 🇺🇸 / K. Zimmermann 🇧🇪

**Court 11 – Ore: 12:00am**

R. Ram 🇺🇸 / J. Salisbury 🇬🇧 vs W. Blumberg 🇺🇸 / C. Ruud 🇳🇴

T. Etcheverry 🇦🇷 vs A. Popyrin 🇦🇺

S. Doumbia 🇫🇷 / F. Reboul 🇫🇷 vs O. Crawford 🇬🇧 / K. Edmund 🇬🇧

K. Piter 🇵🇱 / V. Tomova 🇧🇬 vs C. Burel 🇫🇷 / C. Osorio 🇨🇴

C. Eubanks 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 vs L. Broady 🇬🇧 / B. Harris 🇬🇧

**Court 14 – Ore: 12:00am**

M. Kostyuk 🇺🇦 vs D. Saville 🇦🇺

F. Cobolli 🇮🇹 vs A. Tabilo 🇨🇱

G. Mpetshi Perricard 🇫🇷 vs Y. Nishioka 🇯🇵

S. Hsieh 🇹🇼 / E. Mertens 🇧🇪 vs A. Barnett 🇬🇧 / F. Christie 🇬🇧

**Court 15 – Ore: 12:00am**

Y. Putintseva 🇰🇿 vs K. Siniakova 🇨🇿

C. Osorio 🇨🇴 vs B. Haddad Maia 🇧🇷

A. Kalinskaya 🇷🇺 vs M. Bouzkova 🇨🇿

Q. Halys 🇫🇷 vs K. Khachanov 🇷🇺

T. Machac 🇨🇿 / Z. Zhang 🇨🇳 vs A. Behar 🇺🇾 / A. Pavlasek 🇨🇿

**Court 16 – Ore: 12:00am**

F. Comesana 🇦🇷 vs A. Walton 🇦🇺

D. Snigur 🇺🇦 vs J. Ostapenko 🇱🇻

C. Garcia 🇫🇷 vs B. Pera 🇺🇸

L. Kichenok 🇺🇦 / J. Ostapenko 🇱🇻 vs D. Saville 🇦🇺 / Y. Yuan 🇨🇳

F. Coria 🇦🇷 / M. Navone 🇦🇷 vs W. Koolhof 🇳🇱 / N. Mektic 🇭🇷

**Court 17 – Ore: 12:00am**

P. Badosa 🇪🇸 vs B. Fruhvirtova 🇨🇿

D. Shapovalov 🇨🇦 vs D. Altmaier 🇩🇪

J. Niemeier 🇩🇪 vs E. Svitolina 🇺🇦

C. Gauff 🇺🇸 / J. Pegula 🇺🇸 vs A. Kalinina 🇺🇦 / D. Yastremska 🇺🇦