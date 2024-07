Wimbledon 2024: Clamorosa sorpresa, Jessica Bouzas elimina la campionessa in carica Marketa Vondrousova (Sintesi video della partita)

Una sorpresa di proporzioni epiche ha scosso il torneo di Wimbledon 2024 e il tennis spagnolo. Jessica Bouzas, numero 83 del ranking mondiale, ha conquistato la sua prima vittoria in un tabellone principale di un Grande Slam, sconfiggendo nientemeno che la campionessa in carica, Marketa Vondrousova, con un netto 6-4 6-2.

Bouzas è scesa in campo determinata e concentrata, consapevole della sfida che l’attendeva. La spagnola ha approfittato del nervosismo della sua avversaria, che non è riuscita a invertire l’andamento della partita. Per Bouzas, questa rappresenta la vittoria più importante della sua carriera finora.

Nonostante non fosse la favorita sulla carta, la spagnola ha mostrato grinta sin dai primi scambi. Vondrousova ha subito la pressione, perdendo subito il servizio, anche se è riuscita a recuperarlo poco dopo. Tuttavia, i nervi della ceca si sono tradotti in diversi doppi falli, che hanno favorito una Bouzas senza nulla da perdere.

Dopo aver vinto il primo set, Jessica ha mantenuto il controllo nel secondo parziale, mostrandosi superiore al servizio. Vondrousova ha continuato a commettere errori fatali, che hanno alimentato l’aggressività della spagnola. Bouzas ha aumentato la percentuale di prime palle, ha salvato una palla break e si è diretta verso la vittoria. La Vondrousova vista l’anno scorso non si è mai materializzata in questo primo turno.

Questa vittoria proietta Bouzas al secondo turno di Wimbledon per la prima volta. Affronterà Cristina Bucsa, un’opportunità per avanzare ulteriormente in un tabellone che ha già perso la campionessa in carica.

Per la spagnola, questa è stata anche la prima vittoria contro una top 10. Bouzas aveva già iniziato a farsi strada nei tornei del Grande Slam, qualificandosi per il tabellone principale del Roland Garros quest’anno. Ora, con questa prestazione a Wimbledon, ha superato il suo miglior risultato nel torneo londinese.

Slam Wimbledon J. Bouzas Maneiro J. Bouzas Maneiro 6 6 M. Vondrousova [6] M. Vondrousova [6] 4 2 Vincitore: J. Bouzas Maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 1-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-3 → 5-4 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 df 2-2 → 2-3 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 2-0 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0





Marco Rossi