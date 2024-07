“Se potessi ricominciare, non giocherei a tennis”: lo sfogo amaro di Maxime Janvier

Maxime Janvier, numero 225 del mondo, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti sul tennis, lo sport che pratica professionalmente. Nonostante abbia appena superato le qualificazioni di Wimbledon, il francese ha espresso una profonda disillusione verso questo sport in un’intervista a L’Equipe.

“Il tennis mi disgusta molto, mi delude,” ha affermato Janvier. “Da giovane non la pensavo così. Non mi sarei mai dedicato al tennis se l’avessi saputo.” Il giocatore ha criticato la mancanza di stabilità nel tennis professionistico e la disparità di trattamento tra i giocatori di diverso ranking.

Janvier ha evidenziato le difficoltà finanziarie che molti tennisti affrontano, rivelando di aver dovuto chiedere un prestito di 50.000 euro per continuare a giocare. “Ero completamente rovinato. Troppo stress. Lavoravo 24 ore al giorno e finivo il mese con perdite di 2.000 o 3.000 euro.”

Nonostante la qualificazione a Wimbledon gli garantisca un premio sostanzioso, Janvier sottolinea come gran parte di questi guadagni vengano erosi da tasse e spese. “È totalmente falso dire che guadagno 70.000 euro. Dopo le tasse e le spese, resta molto poco.”

Il francese ha anche criticato le disparità di trattamento nel circuito: “Se perdi in qualsiasi turno di Wimbledon, il giorno dopo non puoi accedere al sito. Ti cacciano. Non ci rispettano, non ci trattano bene.”

Nonostante tutto, Janvier continua a giocare principalmente per i premi in denaro. “Se non fosse per l’aspetto finanziario, avrei smesso da tempo,” ha ammesso. Tuttavia, si è dato un limite: “Se tra tre anni sarò ancora nella top 400, mi darò tre mesi per risalire nel ranking, altrimenti smetterò.”





Francesco Paolo Villarico