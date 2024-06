Cobolli si arrende a Harris nei quarti di Eastbourne: sfuma la prima semifinale sull’erba

Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Flavio Cobolli nel torneo ATP 250 di Eastbourne. L’azzurro, dopo aver ottenuto le prime vittorie in carriera sull’erba, si è arreso al beniamino di casa Billy Harris con il punteggio di 6-7 (3), 7-6 (4), 6-2 dopo 2 ore e 30 minuti di battaglia.

Cobolli ha lottato con grande determinazione, aggiudicandosi il primo set al tie-break per 7-3. Nel secondo parziale, l’italiano ha avuto diverse occasioni per allungare ed.è arrivato sul 6 a 5 a due punti dal vincere la partita ma il britannico con il servizio a portato a casa il game, ma Harris è stato bravo a salvare in precedenza una palle break e a portare il set nuovamente al tie-break, vinto questa volta dal britannico per 7-4.

Il terzo set ha visto un Harris in grande spolvero, che ha sfruttato l’inerzia del match a suo favore. Cobolli ha provato a resistere, ma il britannico ha giocato con grande fiducia, ottenendo due break decisivi (al quarto e ottavo gioco) che gli hanno permesso di chiudere la partita per 6-2.

Per Harris, 29 anni, si tratta della prima semifinale in carriera a livello ATP, un risultato che conferma il suo ottimo momento di forma dopo i quarti raggiunti la scorsa settimana al Queen’s. Il britannico affronterà ora il vincente tra Purcell e Kecmanovic.

Nonostante la sconfitta, Cobolli può essere soddisfatto del suo torneo. L’azzurro lascia Eastbourne con il debutto nella top 50 del ranking ATP e con una maggiore consapevolezza del suo gioco sull’erba, superficie a lui poco familiare fino a poche settimane fa.

Questa esperienza sarà sicuramente preziosa per Cobolli in vista di Wimbledon, dove il giovane italiano cercherà di confermare i progressi mostrati in queste settimane e di stupire ancora sul prestigioso palcoscenico londinese.

ATP Eastbourne Flavio Cobolli Flavio Cobolli 7 6 2 Billy Harris Billy Harris 6 7 6 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. Harris 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 B. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Harris 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 5-6 → 6-6 B. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Harris 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 B. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Flavio Cobolli 🇬🇧 Billy Harris Punteggio servizio 277 323 Ace 1 8 Doppi falli 3 1 Percentuale prime di servizio 54% (56/104) 71% (70/99) Punti vinti con la prima 70% (39/56) 77% (54/70) Punti vinti con la seconda 67% (32/48) 72% (21/29) Palle break salvate 67% (4/6) 100% (3/3) Giochi di servizio giocati 16 16 Punteggio risposta 50 110 Punti vinti in risposta sulla prima 23% (16/70) 30% (17/56) Punti vinti in risposta sulla seconda 28% (8/29) 33% (16/48) Palle break convertite 0% (0/3) 33% (2/6) Giochi di risposta giocati 16 16 Punti vinti a rete 64% (18/28) 57% (16/28) Vincenti 30 33 Errori non forzati 15 11 Punti vinti al servizio 68% (71/104) 76% (75/99) Punti vinti in risposta 24% (24/99) 32% (33/104) Punti totali vinti 47% (95/203) 53% (108/203) Velocità massima servizio 207 km/h 212 km/h Velocità media prima di servizio 186 km/h 193 km/h Velocità media seconda di servizio 149 km/h 163 km/h





Francesco Paolo Villarico