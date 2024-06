“Nordic Battle”: Ruud e Rune si sfideranno in due esibizioni a fine stagione tra Oslo e Copenhagen

I due migliori tennisti nord europei, Casper Ruud e Holger Rune, saranno protagonisti di due esibizioni a fine 2024, in un evento sue due giornate chiamato “Nordic Battle”. La prima partita tra i due migliori tennisti “nordici” si svolgerà a Oslo il 30 novembre, quindi il 3 dicembre la sfida si sposterà a casa di Holger a Copenhagen.

“Incredibile che tu abbia accettato la sfida Casper! È fantastico che l’evento sia stato reso possibile. Non vedo l’ora di venire a Oslo il 30 novembre e poi continuare la battaglia a Copenaghen il 3 dicembre. Facciamo una grande battaglia nordica” scrive il danese sulle proprie pagine social.

Amazing you took the challenge Casper and fantastic that the event is made possible. Can’t wait to come to Oslo November 30 and then continue the battle in Copenhagen December 3 let’s have a great Nordic battle pic.twitter.com/6vUCgtoSH3

— Holger Rune (@holgerrune2003) June 24, 2024