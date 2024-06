Cocciaretto si arrende in semifinale a Birmingham: Putintseva troppo forte oggi

Out Cocciaretto

Si ferma in semifinale il cammino di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Birmingham. L’azzurra è stata sconfitta dalla kazaka Yulia Putintseva con il netto punteggio di 6-2, 6-2 in un match dominato dall’ex russa.

Dopo aver eliminato giocatrici del calibro di Jelena Ostapenko e Sloane Stephens, entrambe ex campionesse Slam, Cocciaretto non è riuscita a trovare le contromisure al tennis variegato e imprevedibile di Putintseva. La kazaka ha imposto il suo ritmo fin dall’inizio, limitando le capacità offensive dell’italiana con continue variazioni e una ricezione sensazionale.

Nel primo set, Putintseva è partita forte, strappando subito il servizio a Cocciaretto. Nonostante un tentativo di reazione dell’azzurra, che ha pareggiato sul 2-2, la kazaka ha accelerato nuovamente, chiudendo il parziale 6-2 con un doppio break.

Il secondo set ha seguito lo stesso copione, con Putintseva che è scappata sul 4-0. Cocciaretto ha lottato fino all’ultimo, annullando tre match point sul 5-1, ma alla fine ha dovuto arrendersi con lo stesso punteggio del primo set.

Nonostante la sconfitta, il torneo di Birmingham rappresenta un buon risultato per Cocciaretto, che ha dimostrato di poter competere ad alti livelli anche sull’erba. Per Putintseva, invece, si tratta della prima finale in carriera a Birmingham, dove affronterà la vincente tra Ajla Tomljanovic e Anastasija Potapova.