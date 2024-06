ATP 500 Halle e Queen’s: Il programma completo di Marted’ 18 Giugno 2024. Esordio per Sinner, Berrettini, Arnaldi e Musetti. Tre azzurri praticamente in contemporanea

ATP 500 Halle

OWL Arena – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marcos Giron vs [4] Andrey Rublev

2. [1] Jannik Sinner vs Tallon Griekspoor

3. [Q] Oscar Otte vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 16:00)

4. [WC] Henri Squire vs [6] Stefanos Tsitsipas

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [WC] Joao Fonseca vs [Q] James Duckworth

2. [Q] Max Purcell vs [7] Alexander Bublik (non prima ore: 13:00)

3. [SE] Matteo Berrettini vs [Q] Alex Michelsen

4. Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs [2] Kevin Krawietz / Tim Puetz

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Arthur Fils vs Tomas Machac

2. Christopher Eubanks vs Pedro Martinez

3. [WC] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens vs [Q] Yuki Bhambri / Albano Olivetti

4. [1] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Tallon Griekspoor / Jan-Lennard Struff

Court 3 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [4] Hugo Nys / Jan Zielinski vs Tomas Machac / Zhizhen Zhang

ATP 500 Queen’s

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Lorenzo Musetti vs [2] Alex de Minaur

2. [1] Carlos Alcaraz vs Francisco Cerundolo

3. [WC] Andy Murray vs [Q] Alexei Popyrin

4. Mariano Navone vs Jack Draper

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Taro Daniel vs [4] Taylor Fritz

2. Sebastian Korda vs Karen Khachanov

3. [WC] Daniel Evans vs [SE] Brandon Nakashima

4. [6] Ben Shelton vs [Q] Giovanni Mpetshi Perricard

Court 5 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Matteo Arnaldi vs [8] Ugo Humbert

2. Sebastian Baez vs [5] Tommy Paul

3. Tomas Martin Etcheverry vs [WC] Billy Harris

4. [1] John Peers / Jordan Thompson OR Julian Cash / Robert Galloway vs [WC] Rinky Hijikata / Henry Patten OR [2] Alexander Erler / Lucas Miedler (non prima ore: 18:00)