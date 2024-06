Cocciaretto, impresa a Birmingham: elimina Ostapenko in due set (sintesi video della partita)

Elisabetta Cocciaretto, nonostante un sorteggio non favorevole, ha compiuto un’autentica impresa nel primo turno del WTA 250 di Birmingham. La 23enne di Fermo, numero 44 del ranking mondiale e reduce dagli ottavi di finale al Roland Garros (i primi in uno Slam), ha eliminato con il punteggio di 6-3, 6-3, in un’ora e 33 minuti di gioco, la lettone Jelena Ostapenko, numero 13 WTA e prima testa di serie del torneo, nonché campionessa in carica.

L’azzurra è partita forte, strappando subito il servizio all’avversaria e confermando il break per portarsi sul 2-0. Nonostante abbia mancato due opportunità per il doppio break nel terzo gioco e abbia subito il contro-break nel quarto, Cocciaretto non si è persa d’animo. Dopo aver annullato due palle break sul 3-3, la marchigiana ha infilato quattro giochi consecutivi, chiudendo il primo set per 6-3 con una splendida risposta di diritto.

Nel secondo set, il match è rimasto in equilibrio fino al sesto gioco, quando Ostapenko ha offerto la prima palla break, prontamente sfruttata da Cocciaretto con una risposta di rovescio vincente portandosi sul 4 a 2. Dopo un’interruzione per pioggia, l’azzurra si è trovata a fronteggiare quattro palle break nel settimo gioco, ma è riuscita a salvarle tutte, allungando sul 5-2. Nonostante abbia sprecato diversi match point, Cocciaretto ha chiuso i conti al settimo tentativo, conquistando il secondo set e la partita per 6-3.

Al secondo turno, Elisabetta Cocciaretto affronterà la statunitense Sloane Stephens, numero 48 del ranking WTA. La 31enne di Plantation, Florida, si è imposta in due set nell’unico precedente con l’azzurra, giocato al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati (cemento) lo scorso anno. Sarà un match impegnativo per Cocciaretto, che dovrà confermare il suo ottimo stato di forma per proseguire il cammino nel torneo di Birmingham.

La vittoria contro Ostapenko rappresenta un risultato di grande prestigio per Elisabetta Cocciaretto. La tennista italiana sta dimostrando di poter competere ad alti livelli su tutte le superfici.

WTA Birmingham Jelena Ostapenko [1] Jelena Ostapenko [1] 0 3 3 0 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi