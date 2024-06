Coppa Davis: i biancazzurri superano anche l’Islanda e domani si giocano la promozione al gruppo III

Con il successo di oggi sull’Islanda la squadra sammarinese impegnata nel gruppo IV, zona Europa, di Coppa Davis chiude la fase a gironi al primo posto e domani affronterà l’Armenia nella sfida playoff valida per la promozione al gruppo III.

Nella sfida di questa mattina Mattia Muraccini, che domani compirà 17 anni, ha superato 6-0 6-2 Svanbergsson. Nel singolare successivo Marco De Rossi si è imposto per ritiro dell’avversario sul finire del primo set, quando il sammarinese era avanti di 5 games a 0.

I biancazzurri hanno portato a casa anche il punto nel doppio, che non si è disputato per ritiro della formazione islandese.

La squadra del capitano Domenico Vicini, dunque, se la vedrà domani con l’Armenia, seconda classificata nella pool A che vedeva al via tre formazioni, per provare a conquistare la promozione al gruppo III, bissando l’impresa di due anni fa.