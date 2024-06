Alcaraz si tatuerà la Torre Eiffel come ricordo del successo a Roland Garros

È il terzo Slam in carriera per lo spagnolo

Dopo il successo a Roland Garros, sui social ha iniziato a girare una foto di Carlos Alcaraz bambino nei pressi della Torre Eiffel, simbolo di Parigi. “Ho sempre sognato di vincere questo torneo fin da quando ero piccolo”, ha affermato lo spagnolo dopo il trionfo. Forse anche per questo Alcaraz ha deciso di farsi tatuare l’iconica torre completata nel 1889 per marchiare a vita la sua prima vittoria a Parigi.

“Il tatuaggio sarà sulla caviglia sinistra: la Torre Eiffel e la data di oggi”, ha detto Alcaraz, come riporta la BBC. “Devo trovare il tempo ma lo farò sicuramente.”

Alcaraz è cresciuto giocando sui campi in terra battuta della sua piccola città, El Palmar, nei pressi di Murcia. Correva a casa da scuola per guardare il Roland Garros. “Vincere uno Slam è sempre speciale, ma qui al Roland Garros, conoscendo tutti i giocatori spagnoli che hanno vinto qui, mettere il mio nome su quella lista è incredibile”, ha detto Alcaraz. “Sognavo di essere in questa posizione da quando ho iniziato a giocare a tennis e avevo cinque o sei anni.”

“La cosa interessante è che pensavamo tutti che avrebbe vinto Roland Garros come suo primo major”, afferma alla BBC l’ex pro britannico Greg Rusedski. “L’anno scorso contro Djokovic era molto teso, aveva crampi e non è andata bene. È successo anche contro Sinner, ma stavolta all’inizio della partita. Era nel suo destino vincere questo evento e ora ha trovato il modo di vincerlo”.

Mario Cecchi