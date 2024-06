Alcaraz trionfa a Roland Garros! Batte Zverev in cinque set (sintesi video della finale e interviste a caldo)

È Carlos Alcaraz il campione 2024 a Roland Garros. Lo spagnolo sconfigge Alexander Zverev al termine di una dura battaglia durata oltre 4 ore col punteggio di 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2. Bravo lo spagnolo a rimontare uno svantaggio di due set a uno, alzando a dismisura la qualità del suo gioco. Ha regalato al pubblico una serie di giocate, offensive e difensive, che hanno fatto letteralmente esplodere il pubblico sullo Chatrier, quel mix affascinante di rischio e visione, in grande anticipo ma anche con rincorse impossibili, che lo rendono un tennista fortissimo e affascinante. Mai domo Zverev, ma complessivamente Alcaraz ha meritato il successo giocando un tennis migliore, più propositivo e ricco di moltissime soluzioni vincenti. Il tedesco è stato bravo ad inserirsi nei momenti di “down” dello spagnolo, arrivati improvvisamente dopo sfuriate di grande tennis, come il terzo set dove Carlos ha servito per chiudere sul 5-3 ma ha vissuto 10 minuti “no” nei quali Sasha ha spinto e ribaltato l’inerzia. Ma Alcaraz ha condotto quasi sempre il gioco, con le sue fiammate di grandissima qualità fatte di vincenti a go go.

La chiave che gli ha permesso di vincere questa dura e combattuta finale è l’attitudine propositiva, ha governato per la maggior parte del match il tempo di gioco, sia con colpi in grande anticipo che proponendo a Zverev palle molto scomode, tra smorzate ottime e molte palle arrotate e più corte che hanno mandato il rivale fuori posizione, sia per angolo che di pura profondità. Zverev tira davvero forte e molto carico, ma in alcune posizioni di campo è in netta difficoltà, come quando deve giocare su palla alta e poco peso nell’angolo destro, situazione questa che Alcaraz ha riproposto spesso prendendosi molti punti. In generale Carlos è stato bravo ad aprire l’angolo e facendo correre il rivale.

Zverev continua a pagare il suo peccato originale: in molte fasi del match continua a restare incerto e poco offensivo, una condotta che alla fine paga con errori o rimettendo in gioco l’avversario. Pensare di vincere contro un Alcaraz così attrezzato e con così tante soluzioni “sperando” di portarlo all’errore senza prendersi bei rischi è molto difficile… e infatti nelle fasi chiave del match, pur molto lottate, alla fine è stato premiato il maggior coraggio di Carlos e le sue giocate, tra difese e attacchi. Sasha ha messo in difficoltà il rivale quando è riuscito a giocare con continuità quel diritto angolato e molto carico di spin, bello pesante, che ha impedito a Carlos di comandare col suo diritto. Ma sono state fasi rare, Zverev ha giovato soprattutto dei momenti di calo di Alcaraz, fin troppi. Inoltre Zverev ha ricavato poco dalla prima di servizio ed è incappato in alcuni momenti difficili, come il terribile terzo game del quinto set, dove ha regalato un break con soli errori senza nessun contributo dello spagnolo.

È il terzo titolo Slam per Alcaraz, dopo il successo a US Open 2022 e Wimbledon 2023, il suo primo sul “rosso”. Per Zverev invece è la seconda finale Slam persa, dopo US Open 2020. Un successo meritato per Alcaraz. Ha sempre sognato di vincere questo torneo, adesso è lui campione a Parigi.

La cronaca

Zverev entra nel match molto teso, due doppi falli. Ha detto nel pre partita che questa finale per lui conta più di ogni altra cosa, una sorta di riscatto… Si riprende il tedesco ma Carlos tocca una volée straordinaria ai vantaggi, strappa una palla break e si prende il break con un’accelerazione vincente di diritto. 1-0 Alcaraz. Male anche lo spagnolo al servizio, doppio fallo e incertezze, contro break immediato, 1 pari. Domina la tensione. Alcaraz torna avanti di un break nel quinto game, molto incisivo col diritto e Sasha troppo dietro e senza aiuto dal servizio (3-2). Zverev è bravo ad annullare due palle break sul 2-4, ma è sempre in ritardo rispetto all’anticipo di Alcaraz. Carlos apre troppo bene l’angolo, punge sul diritto del tedesco tra palle velocissime e altre molto cariche di spin, non lo lascia mai colpire in sicurezza e non può scatenare tutta la sua potenza. Sul 5-3, Alcaraz in risposta attacca in contro tempo, Zverev è sorpreso e sbaglia un passante non impossibile. 15-30, a due punti dal set il murciano. Sbaglia un diritto in corsa Alcaraz, ma poi è Zverev ad arrivare tardi sulla destra e sparare in tribuna un diritto. 30-40 e set point Alcaraz. Non ricava niente dal servizio Sasha, Carlos prende possesso dello scambio e chiude con un diritto cross troppo stretto per essere difeso. 6-3 Alcaraz, un set meritato. Zverev troppo in balia dei tempi di gioco rapidi di un velocissimo Carlos.

Durissimo il primo game del secondo set, 18 punti, con Alcaraz che salva 3 palle break sotto l’assalto di un Zverev finalmente più aggressivo. C’è molta più lotta, Sasha è salito, mentre Carlos serve meno bene e lascia più tempo al tedesco di aggredire la palla con i suoi colpi. Ha guadagnato campo Zverev spingendo bene col diritto si costruisce lo spazio per l’affondo. Sul pare 2 sul pari in risposta Alexander trova grande profondià, vola 15-40 e si prende il break alla seconda, chance. Ottimo momento per lui, spinge molto forte e trova anche un tocco di rovescio staccando la mano di grande qualità, consolida il vantaggio portandosi 4-2. L’inerzia nello scambio è cambiata grazie al diritto cross di Zverev, molto carico di top spin e profondissimo, colpo che gli permettere di sbattere nell’angolo e soprattutto all’indietro Alcaraz. Da 40-15 lo spagnolo concede due palle break e la seconda gli è fatale, doppio fallo! Terzo break subito nel match, manda Zverev a servire sul 5-2 e non si fa pregare, ottimo game e 6-2. Un set pari.

Il terzo set scorre sull’equilibrio fino al 3-2 Alcaraz. Il tedesco, finora perfetto nei suoi game del set, non mette la prima di servizio e lo spagnolo in risposta si avvicina, mette pressione e torna a comandare i tempi di gioco, il diritto è fulminante e vola 0-40, con tre palle break. Si prende il break subito con una risposta di rovescio cross molto profonda, ancora su di una seconda di servizio di Zverev non così incisiva. Il primo calo al servizio costa carissimo a Sasha. Vince 8 punti di fila Carlos, ma Zverev non demorde, a sua volta cerca di riprendere il controllo degli scambi di nuovo alzando maggiormente la parabola dei suoi colpi. Si procura una palla del contro break sul 30-40, ma stecca un diritto su di una palla profondissima del rivale che tocca la riga e rimbalza un po’ storta. Carlos commette poi un doppio fallo, adesso la bagarre è totale e il pubblico tutto in piedi. Con una prima perfetta e uno smash comodo, Alcaraz, salva anche la seconda palla break, e poi una terza con una bella smorzata, gran rischio ma anche grande mano. Si salva Alcaraz, portandosi avanti 5-2. Zverev si porta 3-5 e spinge a tutta in risposta, sul rovescio dello spagnolo, con una potenza che lo porta 0-30. Esagera poi col diritto, la palla gli scappa via, 30 pari. Un errore banale col rovescio in scambio costa ad Alcaraz la palla break da difendere sul 30-40. Se la gioca male lo spagnolo, attacca sul rovescio di Zverev ma la palla gli esce corta ed è comodo il passante stretto di Sasha, che strappa il contro break e può servire sul 4-5. Ottimo turno di battuta di Zverev che impatta 5 pari e, forte dell’ottimo momento, sposta nell’angolo destro il rivale. Carlos ha subito mentalmente il break subito servendo per il set, è meno fluido e sbaglia malamente la rimessa di una smorzata; poi stecca un diritto correndo verso destra su di un diritto molto carico di spin, due erroi che gli costano il 15-40. Gioca molto bene Zverev: gran rovescio lungo linea che manda fuori posizione Alcaraz e poi diritto lungo linea a provocare l’errore di rovescio dell’avversario. Break Zverev, da 2-5 si ritrova a servire per il terzo set sul 6-5. Inizia con un inedito serve and volley ottimo, a punire una posizione molto arretrata di Carlos, poi lo spagnolo sparacchia un rovescio due metri fuori, con Ferrero che scuote la testa a sottolineare il black out del suo assistito. Ritrova un paio di risposte interessanti Alcaraz, più di rabbia che di lucidità, 30 pari. Con un Ace Sasha vola al primo set point. Lungo scambio, con alcune “palle luna” quasi da tennis femminile… incerto Zverev sulla palla da spingere ed è il primo a sbagliare. Male anche nell’attacco seguente, si consegna al Alcaraz, che ha una palla break! Male anche Carlos, sbaglia una risposta con troppa fretta su di una prima palla potente, non era da rischiare così. Invece ha coraggio ora Sasha, volée di rovescio e poi smash. Seconda palla set. Sfonda Zverev al termine di un lungo scambio. Gran recupero, bravo Zverev a rimontare e approfittare di un momento di tensione pagato a caro prezzo da Carlos. 7-5 Zverev.

Quarto set, Alcaraz scatta alla battuta, sotto due set a uno con in testa il pessimo turno di battuta sul 5-3, malamente sprecato. Vince a 15 il turno di servizio, quindi in risposta trova un ottimo lob, gli vale il 15-30. Zverev spara appena largo un diritto, 15-40 e due palle break. Lunga risposta di Carlos sulla prima; non chiude di volo Sasha sulla seconda ed è favoloso il passante di diritto in corsa, gli vale il break per il 2-0. Quanto conta la testa… i due big point del secondo game hanno acceso di nuovo lo spagnolo, ora comanda e a zero vola 3-0, l’inerzia di nuovo dalla sua parte, anche per un Zverev tornato falloso, tra un doppio fallo e colpi di scambio meno sicuri. Con una smorzata perfetta, Alcaraz si prende il secondo break, 4-0. Il tedesco recupera uno dei due break, 1-4, interrompendo il momento di furore agonistico del rivale. Arriva il trainer in campo, si lavora sulla coscia sinistra dello spagnolo, già ben fasciata dall’inizio della partita (ma la sua mobilità in campo è stata ottima). Zverev perde di nuovo il game di battuta, tra qualche grande giocata e un paio di brutti errori. 5-1, Alcaraz serve per allungare il match al quinto set. Annulla tre palle break in un game ricco di alti e bassi e chiude 6-1 con un tentativo di smorzata errato del tedesco.

La finale si decide al quinto set, Zverev inizia alla battuta. E inizia bene, molto incisivo con tutti i colpi e ben proiettato in avanti. 1-0, può fare corsa di testa. Buon game anche per Alcaraz, 1 pari. Nel terzo game Zverev sbaglia malamente due volée, la seconda davvero banale, gli costa lo 0-30. Poi un doppio fallo… disastro Zverev! Completa l’opera nefasta con un errore di rovescio, BREAK Alcaraz, 2-1, senza aver fatto niente. Incredibile, ora è Carlos a regalare, tre errori (malissimo il terzo dopo aver comandando lo scambio), e 0-40! Sul 15-40 è chiamato il doppio fallo, ma la palla invece è rivista buona, si rigioca. Spinge tanto Zverev ma sbaglia col rovescio, 30-40. Uff, pizzica la riga Alcaraz con un diritto a tutta. Bagarre totale ai vantaggi, il tedesco vince un punto a dir poco rocambolesco, ma non sfrutta nemmeno la quarta PB (risposta in rete). Chiude il game Alcaraz con due gran punti, un rovescio lungo linea splendido e poi la palla corta perfetta. 3-1. Il tedesco continua a mostrare incertezze, attacca ma non chiude di volo, subisce un altro bel passante ai vantaggi che gli costa una chance del doppio break, praticamente un match point. Si prende un gran rischio con un rovescio cross che pizzica la riga. Resta aggrappato Sasha, 2-3. Il sesto game è durissimo fisicamente, il tedesco con un paio di rincorse ottime trova una palla break ai vantaggi. Se la gioca bene Alcaraz, via a rete e chiusura. Oltre 7 minuti, per il 4-2 Alcaraz. Lo spagnolo attacca col diritto, e sullo 0-30 trova un tocco di rovescio spalle alla rete assurdo, gli vale lo 0-40, con Zverev allibito. Con un altro diritto potente Carlos ottiene il secondo break, 5-2, è un passo dalla vittoria. Chiude crollando a terra lo spagnolo, ha vinto il terzo Slam in carriera. Per Zverev continua la maledizione Slam, sconfitto alla seconda finale giocata, stavolta con assai meno rimpianti rispetto a US Open 2020, dove era due set avanti. Evidentemente, nel suo tennis, manca qualcosa.

Alexander Zverev vs Carlos Alcaraz



GS Roland Garros Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 3 6 7 1 2 Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 6 2 5 6 6 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Alexander Zverev 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Alexander Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Alexander Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Alexander Zverev 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alexander Zverev 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1