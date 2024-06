ATP 250 Stoccarda: Il Tabellone Principale. Al via tre azzurri. Matteo Berrettini dalla parte di Shelton

ATP 250 Stoccarda – Tabellone Principale – erba

(1) Zverev, Alexander vs Bye

Eubanks, Christopher vs Nakashima, Brandon

Rinderknech, Arthur vs Michelsen, Alex

Cobolli, Flavio vs (7) Struff, Jan-Lennard

(4) Tiafoe, Frances vs Bye

(WC) Squire, Henri vs Hanfmann, Yannick

Giron, Marcos vs Murray, Andy

Ofner, Sebastian vs (6) Draper, Jack

(5) Musetti, Lorenzo vs Qualifier

Koepfer, Dominik vs Zhang, Zhizhen

(WC) Medjedovic, Hamad vs Marozsan, Fabian

Bye vs (3) Bublik, Alexander

(8) Safiullin, Roman vs (PR) Berrettini, Matteo

Qualifier vs (WC) Shapovalov, Denis

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2) Shelton, Ben