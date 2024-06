WTA 125 Bari: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 10 azzurre al via

WTA 125 Bari – Tabellone Principale – terra

(1) Nadia Podoroska vs Cristina Dinu

Louisa Chirico vs Francisca Jorge

Qualifier vs (WC) Nuria Brancaccio

Xiaodi You vs (7) Marina Bassols Ribera

(3) Jaqueline Cristian vs (WC) Camilla Rosatello

Tamara Zidansek vs Eva Lys

Elvina Kalieva vs Irina Bara

Anca Todoni vs (8) Fiona Ferro

(5) Martina Trevisan vs Justina Mikulskyte

Ann Li vs Paula Ormaechea

Yuliia Starodubtseva vs Ipek Oz

(WC) Daria Raimondo vs (4) Bernarda Pera

(6) Renata Zarazua vs Qualifier

Katarina Zavatska vs Qualifier

(WC) Giorgia Pedone vs Panna Udvardy

Qualifier vs (2) Lucia Bronzetti

WTA 125 Bari – Tabellone di Qualificazione (turno unico) – terra

(1) Anastasiya Soboleva vs Miriana Tona

(2) Sapfo Sakellaridi vs (WC) Eleonora Alvisi

(3) Isabella Shinikova vs Martina Colmegna

(4) Jaimee Fourlis vs (WC) Beatrice Ricci

Lapietra Center Court – ore 11:00

(2) Sapfo Sakellaridi vs Eleonora Alvisi

Louisa Chirico vs Francisca Jorge Non prima 14:00

Xiaodi You vs (7) Marina Bassols Ribera

Ferrovie del Sud Est Court – ore 11:00

(1) Anastasiya Soboleva vs Miriana Tona

Elvina Kalieva vs Irina Bara Non prima 13:00

Yuliia Starodubtseva vs Ipek Oz

Tato’ Paride Court – ore 11:00

(4) Jaimee Fourlis vs Beatrice Ricci

(3) Isabella Shinikova vs Martina Colmegna