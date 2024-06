Elisabetta Cocciaretto eliminata da Coco Gauff al Roland Garros (Sintesi video della partita)

Si conclude l’avventura di Elisabetta Cocciaretto al Roland Garros 2024. La giocatrice marchigiana, dopo una positiva campagna parigina, si arrende nettamente a Coco Gauff con il punteggio di 6-1, 6-2 in 59 minuti di gioco. L’americana si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Clara Tauson e Ons Jabeur.

Nonostante la cocente delusione per l’eliminazione, Elisabetta Cocciaretto può essere orgogliosa del suo cammino al Roland Garros. La giocatrice marchigiana ha dimostrato di poter competere ad alti livelli e di avere le qualità per imporsi anche nei grandi palcoscenici. Questa esperienza, seppur conclusasi in modo amaro, rappresenta un tassello importante per la sua crescita e un punto di partenza per nuovi traguardi futuri.

A differenza delle prestazioni precedenti, Cocciaretto fatica a trovare il ritmo e a imporre il suo gioco. Gli errori si moltiplicano, mentre Gauff mantiene una costanza invidiabile, non lasciandosi mai sopraffare dagli anticipi dell’italiana, spesso fuori misura.

Il primo set scivola via rapidamente, senza che nessun game si protragga ai vantaggi, con la statunitense che domina anche al servizio. L’unico momento di difficoltà per Gauff arriva in avvio di secondo set, quando subisce il controbreak sull’1-0. Tuttavia, l’americana ritrova prontamente il suo tennis e piazza altri due break, chiudendo definitivamente i conti.

I numeri raccontano la netta superiorità di Gauff: l’americana conquista il 79% dei punti con la prima di servizio e il 58% con la seconda, nonostante cinque doppi falli. Percentuali ben diverse per Cocciaretto, che fatica soprattutto con la prima (solo il 36% dei punti vinti) e commette ben 21 errori gratuiti.

GS Roland Garros Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 6 6 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 1 2 Vincitore: Coco Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistiche 🇺🇸 Cori Gauff 🇮🇹 Elisabetta Cocciaretto Ace 3 0 Doppi falli 5 1 Percentuale prime di servizio 56% (24/43) 68% (28/41) Punti vinti con la prima 79% (19/24) 36% (10/28) Punti vinti con la seconda 58% (11/19) 54% (7/13) Velocità massima servizio 196 km/h 166 km/h Velocità media prima di servizio 178 km/h 150 km/h Velocità media seconda di servizio 144 km/h 142 km/h Punti vinti in risposta 59% (24/41) 30% (13/43) Punti vinti in risposta sulla prima 64% (18/28) 21% (5/24) Punti vinti in risposta sulla seconda 46% (6/13) 42% (8/19) Palle break giocate 17% (7/41) 7% (3/43) Palle break convertite 71% (5/7) 33% (1/3) Giochi con palle break 71% (5/7) 13% (1/8) Punti totali vinti 54 30 Vincenti 19 7 Errori forzati 8 14 Errori non forzati 15 21 Punti vinti a rete 83% (5/6) 50% (1/2) Giochi vinti a zero 3 0 Colpi da fondo 160 158 Smash 2 0 Passanti 1 3 Volée 3 2 Approcci a rete 0 0 Palle corte 1 1 Lob 0 5





Francesco Paolo Villarico