Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Giovedì 25 Aprile 2024. In campo 5 azzurri. Ci sarà anche Rafael Nadal

1. Yoshihito Nishiokavs Felix Auger-Aliassime2. Naomi Osakavs [15] Liudmila Samsonova (non prima ore: 12:30)3. [3] Coco Gauffvs Arantxa Rus4. [WC] Darwin Blanchvs [PR] Rafael Nadal(non prima ore: 17:00)5. [1] Iga Swiatekvs Xiyu Wang(non prima ore: 19:00)

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Donna Vekic vs [5] Maria Sakkari

2. [Q] Richard Gasquet vs Lorenzo Sonego

3. Daniel Elahi Galan vs [LL] Roberto Bautista Agut

4. Anna Karolina Schmiedlova vs [8] Ons Jabeur (non prima ore: 17:00)

5. Dominik Koepfer vs Roberto Carballes Baena

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sara Sorribes Tormo vs [16] Elina Svitolina

2. [9] Jelena Ostapenko vs [Q] Jessica Bouzas Maneiro

3. Zhizhen Zhang vs Miomir Kecmanovic

4. [Q] Albert Ramos-Vinolas vs Pavel Kotov

5. Alex Michelsen vs [WC] Joao Fonseca

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tomas Machac vs Emil Ruusuvuori

2. Dusan Lajovic vs [Q] Thiago Monteiro

3. [11] Beatriz Haddad Maia vs S. Errani

4. E. Raducanu or M. Carle vs [17] Veronika Kudermetova

5. [32] Leylah Fernandez vs Anastasia Potapova

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [23] Victoria Azarenka vs Tatjana Maria

2. E. Arango or A. Anisimova vs [31] Dayana Yastremska

3. [WC] Alexandra Eala vs [27] Sorana Cirstea

4. [28] Elise Mertens vs Sloane Stephens

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alejandro Tabilo vs Flavio Cobolli

2. Christopher O’Connell vs Matteo Arnaldi

3. Yannick Hanfmann vs Jakub Mensik

4. [Q] Aleksandar Kovacevic vs [Q] Hamad Medjedovic

Court 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [18] Madison Keys vs Irina-Camelia Begu

2. [ALT] Nadia Podoroska vs [19] Emma Navarro

3. Ashlyn Krueger / Erin Routliffe vs Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands

4. Giuliana Olmos / Alexandra Panova vs Miyu Kato / Nadiia Kichenok

5. [WC] Jessica Bouzas Maneiro / Victoria Jimenez Kasintseva vs [6] Barbora Krejcikova / Laura Siegemund (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 8 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pedro Cachin vs Sebastian Ofner

2. Max Purcell vs Marcos Giron

3. [OSE] Katie Boulter / Marketa Vondrousova vs Eri Hozumi / Makoto Ninomiya

4. [OSE] Xinyu Wang / Saisai Zheng vs Monica Niculescu / Alycia Parks