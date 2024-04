A Madrid Arnaldi e Cobolli aprono le danze per l’Italia: il ligure sogna in grande e parte avanti contro O’Connel

Domani inizierà il Masters 1000 di Madrid e saranno già due gli italiani in campo. Matteo Arnaldi, impegnato contro Chris O’Connell, proverà a fare bene come a Barcellona la scorsa settimana, dove ha perso contro Ruud ai quarti. Secondo gli esperti il ligure parte avanti in quota nella sfida di esordio: successo offerto tra 1,40 e 1,41 contro l’australiano che oscilla tra 2,85 e 2,90. O’Connell quest’anno non ha ancora vinto un set sulla terra rossa e i bookmaker vedono proprio il 2-0 per Arnaldi come risultato più probabile, a 2,04, seguito dal 2-1 a 3,60.

Più in salita, invece, l’esordio di Flavio Cobolli contro Alejandro Tabilo. Il cileno, molto a suo agio sulla terra, si gioca vincitore tra 1,65 e 1,67, mentre il successo dell’azzurro è visto a 2,14. Nel set betting è avanti il 2-0 per Tabilo, a 2,60, mentre lo stesso risultato per Cobolli paga 3,55 volte la posta.

In campo anche Rafa Nadal, a due anni di distanza dall’ultima partita a Madrid. L’avversario sarà Darwin Blanch, giovanissimo statunitense. Sarà l’incontro con il divario maggiore tra le età dei due rivali nella storia dei Masters 1000. Con 21 anni di differenza e numerosi titoli al seguito, Nadal è ancora il favorito dei bookie: il successo all’esordio è visto a 1,01 contro i 17 della clamorosa impresa di Blanch.

Quote e scontri diretti

1R Darderi 🇮🇹 – Monfils 🇫🇷 0-0 2.08 1.75

1R Van Assche 🇧🇪 – Bergs 🇧🇪 1-0 1.70 2.15

1R Rinderknech 🇫🇷 – Shevchenko 🇺🇦 0-0 1.96 1.84

1R Safiullin 🇷🇺 – Seyboth Wild 🇧🇷 1-1 2.11 1.72

1R Munar 🇪🇸 – Borges 🇵🇹 0-0 1.70 2.15

1R Van De Zandschulp 🇳🇱 – Eubanks 🇺🇸 1-0 1.33 3.31

1R Navone 🇦🇷 – Popyrin 🇦🇺 0-0 2.00 1.81

1R Vukic 🇦🇺 – Daniel 🇯🇵 0-2 1.96 1.83

1R Diaz Acosta 🇦🇷 – Shapovalov 🇨🇦 0-0 1.59 2.34

1R Karatsev 🇷🇺 – Marozsan 🇭🇺 0-0 4.26 1.22

1R Altmaier 🇩🇪 – Landaluce 🇪🇸 0-0 1.35 3.16

1R Cachin 🇦🇷 – Ofner 🇦🇹 1-1 2.64 1.49

1R Blanch 🇺🇸 – Nadal 🇪🇸 0-0 17.74 1.02

1R Machac 🇨🇿 – Ruusuvuori 🇫🇮 1-0 1.58 2.36

1R Koepfer 🇩🇪 – Carballes Baena 🇪🇸 0-0 2.29 1.62

1R Purcell 🇦🇺 – Giron 🇺🇸 0-1 3.53 1.30

1R O’Connell 🇦🇺 – Arnaldi 🇮🇹 1-0 2.99 1.39

1R Zhang 🇨🇳 – Kecmanovic 🇷🇸 0-1 2.24 1.65

1R Michelsen 🇺🇸 – Fonseca 🇧🇷 0-0 2.47 1.54

1R Nishioka 🇯🇵 – Auger Aliassime 🇨🇦 3-2 4.04 1.24

1R Hanfmann 🇩🇪 – Mensik 🇨🇿 1-0 2.16 1.70

1R Tabilo 🇨🇱 – Cobolli 🇮🇹 0-0 1.66 2.21