Italiani in Campo: I risultati completi ATP-WTA-Challenger dI Giovedì 18 Aprile 2024. Stefano Napolitano batte Fabio Fognini ad Oeiras dopo aver rimontato dal 4 a 0 nel set decisivo (Video)

Stefano Napolitano, che occupa il 125° posto nel ranking mondiale e sta vivendo il miglior momento della sua carriera, ha ottenuto nel tardo pomeriggio di oggi la sua settima vittoria consecutiva sulla strada verso i quarti di finale del Challenger 125 di Oeiras, al Jamor. L’italiano sta attraversando un grande momento di forma, dopo aver conquistato il Challenger di Madrid la scorsa settimana.

Negli ottavi di finale, Napolitano, 29 anni, ha sconfitto il suo più esperto e quotato connazionale Fabio Fognini, 95° nel ranking ATP e prima testa di serie del torneo portoghese, con il punteggio di 7-5, 4-6 e 7-6(5), in un duello terminato poco dopo le 20 sul Centralito davanti a una cornice di pubblico impressionante. Fognini era arrivato a condurre per 4-0 nel tie-break decisivo

Napolitano si prepara ad affrontare nei quarti di finale di venerdì il francese Ugo Blanchet, anche lui in un buon momento di forma.

