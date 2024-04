Qualificazioni ATP-WTA: Francesco Passaro si qualifica a Monaco di Baviera. Impresa Errani a Stoccarda che centra il Main Draw. Sarà derby con Jasmine Paolini

In un weekend di qualificazioni per i tornei ATP-WTA, l’Italia ha visto alti e bassi per i suoi tennisti. Nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Bucharest, Giulio Zeppieri, n.145 ATP e quinta testa di serie delle “quali”, è stato subito eliminato dal ceco Zdenek Kolar, n.226 del ranking, dopo una battaglia di due ore conclusasi con il punteggio di 64 36 63. I due non si erano mai affrontati prima in carriera.

Sempre a Bucharest, Stefano Travaglia, n.203 ATP, ha dato forfait all’ultimo momento, rinunciando al match contro il monegasco Valentin Vacherot, n.138 ATP e quarta testa di serie.

Nelle qualificazioni del torneo ATP 500 di Barcellona, sia Gianluca Mager che Andrea Vavassori sono stati eliminati al turno decisivo. Mager, n.252 del ranking, dopo la bella vittoria di sabato sullo spagnolo Zapata Miralles, è stato sconfitto per 63 61 dall’argentino Andrea Trungelliti, n.197 del ranking, in un match durato un’ora e cinque minuti. Vavassori, n.153 ATP e nona testa di serie delle “quali”, reduce dai quarti di finale nel doppio a Monte-Carlo in coppia con Bolelli, ha ceduto per 64 63 al francese Harold Mayot, n.119 del ranking e terza testa di serie.

L’unica nota positiva per i colori azzurri arriva da Monaco di Baviera, dove Francesco Passaro ha centrato l’ingresso nel tabellone principale del “BMW Open” (ATP 250). Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 23enne di Perugia, n.219 ATP e quinta testa di serie delle “quali”, si è aggiudicato per 63 64 il derby tricolore contro Andrea Pellegrino, n.163 ATP e prima testa di serie. Passaro debutterà nel main draw lunedì affrontando il tedesco Rudolf Molleker, n.182 ATP, in un match inedito tra i due tennisti.

Md

(1) Zverev, Alexander vs Bye

Rodionov, Jurij vs Vukic, Aleksandar

(WC) Rehberg, Max Hans vs Michelsen, Alex

Garin, Cristian vs (7) Koepfer, Dominik

(3) Fritz, Taylor vs Bye

(Q) Moro Canas, Alejandro vs Thiem, Dominic

(Q) Passaro, Francesco vs (WC) Molleker, Rudolf

Kopriva, Vit vs (6) Draper, Jack

(5) Auger-Aliassime, Felix vs Marterer, Maximilian

Daniel, Taro vs O’Connell, Christopher

(Q) Gakhov, Ivan vs van de Zandschulp, Botic

Bye vs (4) Struff, Jan-Lennard

(8) Shevchenko, Alexander vs Hanfmann, Yannick

(Q) Huesler, Marc-Andrea vs (WC) Topo, Marko

Ugo Carabelli, Camilo vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (2) Rune, Holger

Sara Errani ha superato le qualificazioni del torneo WTA 500 di Stoccarda: la 36enne di Massa Lombarda, n.101 WTA e quinta testa di serie delle “quali”, ha sconfitto al turno decisivo la russa Anna Kalinskaya, n.26 WTA e prima testa di serie con il risultato di 76 (8) 36 62 con l’azzurra che nel primo set ben sei palle set di cui 4 consecutive nel tiebreak (era sotto per 6 a 2).

Al primo turno sfiderà Jasmine Paolini in un derby tutto italiano.

Md

(1) Iga Swiatek vs Bye

(WC) Tatjana Maria vs Elise Mertens

(WC) Emma Raducanu vs (WC) Angelique Kerber

Linda Noskova vs (8) Jelena Ostapenko

(4) Elena Rybakina vs Bye

Veronika Kudermetova vs Barbora Krejcikova

Jasmine Paolini vs (Q) Sara Errani

Ekaterina Alexandrova vs (7) Ons Jabeur

(5) Qinwen Zheng vs Sorana Cirstea

Marta Kostyuk vs (WC) Laura Siegemund

(Q) Sachia Vickery vs (Q) Aliaksandra Sasnovich

Bye vs (3) Coco Gauff

(6) Marketa Vondrousova vs Donna Vekic

Liudmila Samsonova vs Anastasia Potapova

(Q) Diana Shnaider vs Paula Badosa

Bye vs (2) Aryna Sabalenka