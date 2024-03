WTA 500 Charleston: Il Tabellone Principale. Presenza di Elisabetta Cocciaretto per i colori italiani

WTA 500 Charleston – Tabellone Principale Parte Alta – terra

(1) Jessica Pegula vs Bye

Alizé Cornet vs Amanda Anisimova

Magda Linette vs Petra Martic

Bye vs (13) Dayana Yastremska

(12) Victoria Azarenka vs Bye

Elisabetta Cocciaretto vs Ana Bogdan

Taylor Townsend vs Sofia Kenin

Bye vs (6) Ekaterina Alexandrova

(4) Daria Kasatkina vs Bye

Ashlyn Krueger vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(WC) Caroline Wozniacki vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Bye vs (15) Anhelina Kalinina

(10) Emma Navarro vs Bye

Arantxa Rus vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Jaqueline Cristian

Bye vs (8) Madison Keys

(WC/5) Beatriz Haddad Maiavs ByeCaroline Dolehidevs Kayla Day(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LLvs (WC) Shelby RogersBye vs (9) Veronika Kudermetova

(16) Lesia Tsurenko vs Bye

Arina Rodionova vs Yulia Putintseva

Mayar Sherif vs Viktoriya Tomova

Bye vs (3) Maria Sakkari

(7) Elina Svitolina vs Bye

Tamara Korpatsch vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (WC) Clervie Ngounoue

Bye vs (11) Elise Mertens

(14) Leylah Fernandez vs Bye

Magdalena Frech vs Sloane Stephens

Danielle Collins vs Paula Badosa

Bye vs (2) Ons Jabeur