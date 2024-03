Rafael Nadal si allena sulla terra verde ad Indian Wells. Andrea Picchione nel doppio colpisce involontariamente la schiena del suo compagno (Video)

È una delle grandi notizie del giorno. Dopo aver superato diversi controlli e aver verificato che i fastidi alla schiena non sono di eccessiva gravità, Rafael Nadal ha iniziato il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo. Tutto indica che sarà a Monte Carlo, torneo al quale si è iscritto utilizzando il suo ranking protetto. La verità è che il tennista di Manacor non ha perso tempo: sta già allenandosi sulla terra verde, su campi di proprietà di Larry Ellison, il proprietario del torneo di Indian Wells. Esercitandosi con una certa intensità sul suo diritto e consolidando anche il rovescio, con Marc López come sparring, il video che lo stesso Rafa ha condiviso sui suoi social riempie nuovamente di speranza i suoi fan.

Rafael Nadal si allena sulla terra verde e Andrea Picchione nel doppio colpisce il suo compagno



Con molta ironia, invece, Andrea Picchione ha parlato dell’errore commesso nel torneo challenger di Amburgo quando involontariamente ha colpito il suo compagno Lorenzo Rottoli nel match poi vinto contro Sarp Ağabigün – Altuğ Çelikbile al supertiebreak per 10 punti a 7.

Ha scritto Andrea con ironia: “Quando puoi tirare ovunque, ma la scelta di Lorenzo Rottoli è la scelta migliore”. Ai quarti di finale sfideranno ora S. Duncan H. Stewart teste di serie n.4.





Marco Rossi