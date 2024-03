Challenger Székesfehérvár: Il Tabellone Principale e di Quali. 6 azzurri nel Md e 1 nelle quali

Challenger Székesfehérvár – Tabellone Principale – indoor terra

(1) Thiem, Dominic vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Maestrelli, Francesco vs (WC) Boros, Attila

Skatov, Timofey vs (5) Pellegrino, Andrea

(3) Gasquet, Richard vs Qualifier

Neumayer, Lukas vs Qualifier

Giannessi, Alessandro vs Bourgue, Mathias

Valkusz, Mate vs (8) Martineau, Matteo

(6) Misolic, Filip vs Kolar, Zdenek

(WC) Fuele, Matyas vs Guinard, Manuel

Shelbayh, Abdullah vs Agamenone, Franco

Fatic, Nerman vs (4) Llamas Ruiz, Pablo

(7) Droguet, Titouan vs Dalla Valle, Enrico

(WC) Fajta, Peter vs Kovalik, Jozef

Qualifier vs Rodriguez Taverna, Santiago

Fonio, Giovanni vs (2) Piros, Zsombor

(1) Michalski, Danielvs Furness, EvanForejtek, Jonasvs (10) Bobrov, Bogdan

(2) Vincent Ruggeri, Samuel vs (WC) Szoke, Adam Gabor

Krajinovic, Filip vs (12) Taberner, Carlos

(3) Serdarusic, Nino vs Butvilas, Edas

(WC) Kincses, Kolos vs (7) Cretu, Cezar

(4) Vrbensky, Michael vs (WC) Kisantal, Botond

Nedic, Andrej vs (8) Martin Tiffon, Pol

(5) Erhard, Mathys vs Dellavedova, Matthew

Melzer, Gerald vs (9) Sanchez Jover, Carlos

(6) Tseng, Chun-Hsin vs Gea, Arthur

(WC) Meszaros, Patrik vs (11) Krutykh, Oleksii

1. [4] Michael Vrbenskyvs [WC] Botond Kisantal2. [WC] Patrik Meszarosvs [11] Oleksii Krutykh3. [WC] Kolos Kincsesvs [7] Cezar Cretu4. Filip Krajinovicvs [12] Carlos Taberner

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrej Nedic vs [8] Pol Martin Tiffon

2. Gerald Melzer vs [9] Carlos Sanchez Jover

3. [3] Nino Serdarusic vs Edas Butvilas

4. [1] Daniel Michalski vs Evan Furness

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Mathys Erhard vs Matthew Dellavedova

2. [6] Chun-Hsin Tseng vs Arthur Gea

3. [2] Samuel Vincent Ruggeri vs [WC] Adam Gabor Szoke

4. Jonas Forejtek vs [10] Bogdan Bobrov