WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Sara Errani approda al turno decisivo

Sara Errani si è guadagnata un posto al turno decisivo delle qualificazioni del prestigioso “BNP Paribas Open”, uno degli appuntamenti più attesi nel calendario tennistico internazionale.

Con un montepremi complessivo di 9.258.080 dollari, l’evento si svolge sui campi in cemento dell’Indian Wells Tennis Garden, in California, luogo che richiama gli appassionati di tennis da tutto il mondo. Errani, veterana del circuito WTA e orgoglio di Massa Lombarda, si è presentata come nona testa di serie nelle qualificazioni, occupando attualmente la posizione n.90 nel ranking mondiale.

La sua strada verso il tabellone principale ha visto come primo ostacolo Aleksandra Krunic, atleta serba classificata al n.637 nel ranking WTA, ma partecipante al torneo con un ranking protetto. Errani ha superato la sfida con determinazione, imponendosi con il punteggio di 7-5, 6-1 in meno di un’ora e mezza di gioco.

L’accesso al main draw è ora a un passo. Lunedì, Errani affronterà una tra l’ungherese Dalma Galfi, n.133 del mondo, e l’australiana Arina Rodionova, n.99 WTA e diciassettesima testa di serie delle qualificazioni. Per Errani, nota ai tifosi come “Sarita”, questa rappresenta la quattordicesima partecipazione ad Indian Wells, considerando sia le qualificazioni sia il tabellone principale. Il suo miglior risultato risale al 2013, quando raggiunse i quarti di finale prima di essere fermata da Maria Sharapova.

Claire Liuvs (21) Maria Timofeeva

Heather Watson vs (15) Rebeka Masarova



(8) Kayla Day vs Alycia Parks



Robin Montgomery vs (24) Marina Bassols Ribera



(11) Clara Tausonvs Haley Giavara

(12) Emina Bektas vs Linda Fruhvirtova



Liv Hovde vs (18) Aliaksandra Sasnovich



(2) Bernarda Pera vs Christasha McNeil



(3) Nao Hibinovs Julia Riera

(7) Laura Siegemund vs Mai Hontama



(6) Yanina Wickmayer vs Rebecca Sramkova



Jessika Ponchet vs (20) Renata Zarazua



Su-Wei Hsiehvs (13) Kamilla Rakhimova

(9) Sara Errani vs Aleksandra Krunic



Dalma Galfi vs (17) Arina Rodionova



Nuria Parrizas Diaz vs (19) Maria Lourdes Carle



