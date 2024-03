Masters 1000 Indian Wells 2024: Sinner alla ricerca della gloria, Djokovic per la rivincita. Sorteggio nella notte tra Lunedì e martedi prossimo. Intanto Jannik si allena con Tommy Haas. Nadal giocherà l’8 Marzo (Video)

La cerimonia del sorteggio del BNP Paribas Open si terrà lunedì 4 marzo alle 15:00 ora locale presso lo Stadium Plaza dell’Indian Wells Tennis Garden, equivalenti alle 00:00 del 5 marzo ora italiana, inaugurando uno degli eventi più attesi nel panorama tennistico internazionale. Il prestigioso torneo Masters 1000 di Indian Wells 2024, programmato da mercoledì 6 a domenica 17 marzo, promette di regalare spettacolo ed emozioni agli appassionati di tennis.

Le fasi di qualificazione avranno inizio lunedì 4 e martedì 5 marzo (sorteggio dei tabelloni delle quali domenica sera italiana), facendo da preludio agli incontri di primo turno che prenderanno il via mercoledì. Le 32 teste di serie entreranno in campo tra venerdì e sabato, con l’attenzione degli appassionati rivolta principalmente verso Jannik Sinner. L’ascesa dell’italiano, ancora imbattuto questa stagione dopo aver vinto a Melbourne e Rotterdam, lo vede pronto a contendere la posizione numero due del ranking mondiale, attualmente occupata da Carlos Alcaraz.

Il campione dell’Australian Open 2024 ha effettuato alcuni scambi ieri col direttore del torneo di indian Wells ed ex numero 2 del mondo Tommy Haas sui campi di Indian Wells.

LiveTennis Youtube – Jannik Sinner si allena con Tommy Haas ad Indian Wells



Novak Djokovic, desideroso di riscattarsi dopo la sconfitta in semifinale al Melbourne Park, farà il suo atteso ritorno al “Tennis Paradise”. La copertura televisiva sarà assicurata da Sky Sport, che trasmetterà le dieci giornate di gara attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, offrendo inoltre la possibilità di seguire tutti i match in diretta grazie all’interattività di Sky Go e NOW.

L’appuntamento per il match di primo turno di Rafael Nadal all’ATP 1000 di Indian Wells è fissato per il 7 marzo, nella sessione serale, non prima delle 18:00 ora locale, corrispondenti alle 03:00 del 8 marzo ora italiana.





