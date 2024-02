ATP 500 Acapulco e ATP 250 Santiago: Il Tabellone di Qualificazione con il programma completo. Cinque azzurri al via

ATP 500 Acapulco (Messico) 🇲🇽 – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Cobolli, Flavio vs (Alt) Holt, Brandon

Broady, Liam vs (8) Lestienne, Constant

(2) Vukic, Aleksandar vs Atmane, Terence

(WC) Svajda, Zachary vs (5) Duckworth, James

(3) Hijikata, Rinky vs Mochizuki, Shintaro

(WC) Mejia, Nicolas vs (6) Kovacevic, Aleksandar

(4) Nishioka, Yoshihito vs (WC) Rubio Fierros, Alan Fernando

Mmoh, Michael vs (7) Kokkinakis, Thanasi

1. [1] Flavio Cobollivs [Alt] Brandon Holt2. [WC] Zachary Svajdavs [5] James Duckworth3. [4] Yoshihito Nishiokavs [WC] Alan Fernando Rubio Fierros4. [Alt] Andre Goransson/ Constant Lestiennevs [2/WC] Hans Hach Verdugo/ Luis David Martinez(non prima ore: 03:00)

CANCHA 1 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [WC] Nicolas Mejia vs [6] Aleksandar Kovacevic

2. [2] Aleksandar Vukic vs Terence Atmane

3. Michael Mmoh vs [7] Thanasi Kokkinakis

CANCHA 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Liam Broady vs [8] Constant Lestienne

2. [3] Rinky Hijikata vs Shintaro Mochizuki

3. [1] Daniel Evans / Henry Patten vs [Alt] Flavio Cobolli / Aleksandar Kovacevic (non prima ore: 03:00)

(1) Comesana, Franciscovs (WC) Buse, IgnacioBurruchaga, Roman Andresvs

(2) Molcan, Alex vs Cecchinato, Marco

(Alt) Lavagno, Edoardo vs (6/Alt) Bagnis, Facundo

(3) Ugo Carabelli, Camilo vs Cerundolo, Juan Manuel

(WC) Soto, Matias vs (5) Vavassori, Andrea

(4) Dellien, Hugo vs (Alt) Ficovich, Juan Pablo

Olivieri, Genaro Alberto vs (7) Moutet, Corentin

Court Jaime Fillol – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Francisco Comesana vs [WC] Ignacio Buse

2. [2] Alex Molcan vs Marco Cecchinato

3. [WC] Matias Soto vs [5] Andrea Vavassori (non prima ore: 21:30)

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Genaro Alberto Olivieri vs [7] Corentin Moutet

2. [Alt] Edoardo Lavagno vs [6/Alt] Facundo Bagnis

3. [3] Camilo Ugo Carabelli vs Juan Manuel Cerundolo

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Roman Andres Burruchaga vs [8] Andrea Pellegrino

2. [4] Hugo Dellien vs [Alt] Juan Pablo Ficovich