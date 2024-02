ATP 250 Doha: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego conquistano la finale

Sono in finale

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno trionfato nel doppio del torneo ATP 250 di Doha, Qatar, guadagnandosi un posto in finale. La coppia italiana ha mostrato una sinergia e una grinta ammirevoli, superando Andreas Mies e John-Patrick Smith con il punteggio di 6-2, 6-7 (4), [10-7], in un match che ha tenuto gli spettatori incollati alle sedie per un’ora e 54 minuti.

Il match si è aperto con un primo set dove tutti i giocatori hanno tenuto il servizio fino al quarto game. Tuttavia, è stato dal quinto game che Musetti e Sonego hanno iniziato a fare la differenza, riuscendo a breakkare il servizio degli avversari due volte consecutive, chiudendo il set a loro favore per 6-2 in soli 33 minuti. Questo inizio fulminante ha posto le basi per quello che sarebbe stato un incontro ricco di emozioni.

Il secondo set ha visto i servizi dominare la scena fino al sesto game, momento in cui gli italiani hanno sfiorato il break, portandosi sullo 0-40. Nonostante un tentativo di recupero da parte di Mies e Smith, Musetti e Sonego hanno infine ottenuto il break desiderato, portandosi avanti. Tuttavia, un ribaltamento di situazione ha visto la coppia italiana cedere il servizio sul 5 a 4, portando il set al tie-break. Qui, dopo un inizio favorevole ai loro avversari, Musetti e Sonego hanno ceduto la frazione.

Nel decisivo match tie-break, la tensione era palpabile. Dopo un inizio equilibrato, Musetti e Sonego hanno preso il sopravvento, chiudendo il match sul 10-7 e festeggiando una vittoria meritata. La loro performance è stata impeccabile, con statistiche che parlano chiaro: l’80% di punti vinti sulla prima di servizio e il 60% sulla seconda, segno di una supremazia nei momenti chiave del gioco.

Ora, gli occhi sono tutti puntati sulla finale, dove Musetti e Sonego affronteranno i numeri uno del seeding, Jamie Murray e Michael Venus.

ATP Doha Andreas Mies / John-Patrick Smith Andreas Mies / John-Patrick Smith 2 7 7 Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego 6 6 10 Vincitore: Musetti / Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 L. Musetti / Sonego 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Mies / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Musetti / Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 A. Mies / Smith 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Mies / Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Mies / Smith 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Mies / Smith 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Mies / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Musetti / Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Mies / Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 L. Musetti / Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Mies / Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Mies / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti / Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Mies / Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi