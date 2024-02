WTA 1000 Dubai: Altro bel colpo di Jasmine Paolini. Eliminata Maria Sakkari in due set e centra i quarti di finale

LiveTennis Youtube – Carlos Alcaraz e il momento di difficoltà



ottiene una grande vittoria negli ottavi di finale del torneoL’azzurra ha sconfitto questa mattina la greca, n.11 WTA ed ottava testa di serie: un unico precedente tra le due, vinto in due set dalla 28enne di Atene e disputato al secondo turno sulla terra del Roland Garros nel 2021, con il risultato di 64 62 in 1 ora e 22 minuti di partita.Ai quarti di finale Jasmine Paolini affronteràCon questo successo l’italiana si porta nella classifica Live al n.23 del mondo, migliorando il best ranking di un posto.

Nel primo set la Paolini sotto per 1 a 3 recuperava il break nel sesto gioco impattando sul 3 pari. Sul 5 a 4 per l’azzurra arrivava la svolta della frazione, con Jasmine che dal 30-15 conquistava tre punti consecutivi otteneva il break e vinceva la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurra sotto per 0 a 2 inseriva la quinta e conquistava sei game consecutivi vincendo set e match per 6 a 2, piazzando i break nel quarto, sesto ed ottavo gioco e annullando sul 4 a 2, dal 15-40, due pericolose palle break che avrebbero riportato in partita l’ellenica in caso di conversione.

WTA Dubai Maria Sakkari [8] Maria Sakkari [8] 0 4 2 0 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

SERVICE STATS:

– Aces: 1 vs 0

– Double Faults: 3 vs 0

– First Serve %: 51.9% (28/54) vs 74.5% (41/55)

– 1st Serve Points Won: 57.1% (16/28) vs 48.8% (20/41)

– 2nd Serve Points Won: 30.8% (8/26) vs 78.6% (11/14)

– Break Points Saved: 14.3% (1/7) vs 62.5% (5/8)

– Service Games Played: 9 vs 9

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 51.2% (21/41) vs 42.9% (12/28)

– 2nd Serve Return Points Won: 21.4% (3/14) vs 69.2% (18/26)

– Break Points Converted: 37.5% (3/8) vs 85.7% (6/7)

– Return Games Played: 9 vs 9

TOTAL POINTS:

– Total Service Points Won: 44.4% (24/54) vs 56.4% (31/55)

– Total Return Points Won: 43.6% (24/55) vs 55.6% (30/54)

– Total Points Won: 44.0% (48/109) vs 56.0% (61/109)





Marco Rossi