ITF Andrezieux-Boutheon e Porto: I Main Draw

ITF ANDREZIEUX-BOUTHEON(Fra 75k cemento indoor)

[1] Oceane Dodin vs Lois Boisson

Julia Avdeeva vs TBD

Francesca Curmi vs Harmony Tan

Amandine Monnot vs [8] Elsa Jacquemot

[4] Leolia Jeanjean vs Audrey Albie

Yuriko Lily Miyazaki vs Marine Szostak

Berfu Cengiz vs TBD

[5] Fiona Ferro vs TBD

[7] Petra Marcinko vs Ipek Oz

Alice Tubello vs Raluca Georgiana Serban

Margaux Rouvroy vs TBD

Valentina Ryser vs [3] Jessika Ponchet

[6] Tereza Martincova vs TBD

Victoria Jimenez kasintseva vs TBD

TBD vs TBD

Alice Robbe vs [2] Rebecca Peterson

[1] Rebecca Sramkovavs Matilde JorgeGergana Topalovavs Julie StruplovaAnastasia Abbagnatovs Julia MiddendorfNefisa Berberovicvs [6] Natalija Stevanovic

[4] Katarina Zavatska vs Aliona Falei

Elena Milovanovic vs Lena Couto

Nadiia Kolb vs Veronika Erjavec

Justina Mikulskyte vs [7] Jana Fett

[8] Miriam Bianca Bulgaru vs Radka Zelnickova

Carolina Kuhl vs Dominika Salkova

Nika Radisic vs Celia Cervino ruiz

Francisca Jorge vs [3] Simona Waltert

[5] Noma Noha akugue vs Polona Hercog

Nastasja Schunk vs Xinyu Gao

Elizabet Hamaliy vs Analu Freitas

Nikola Bartunkova vs [2] Jessica Bouzas maneiro