Australian Open, i bookmaker lanciano Sinner anche contro Rublev: caccia alla prima semifinale a Melbourne, Djokovic e il titolo sullo sfondo?

Jannik Sinner sta dominando all’Australian Open, in campo e in quota. Secondo gli esperti, il prossimo incontro dell’altoatesino non dovrebbe portare a un cambio di registro: il successo del numero uno italiano si gioca tra 1,25 e 1,27 contro il russo Rublev che oscilla tra 3,85 e 3,90. L’azzurro è l’unico tennista rimasto in tabellone a non aver ancora perso un set, e anche per questa sfida il set betting vede davanti il 3-0 di Sinner, a 2,70, seguito dal 3-1 a 3,35, mentre un successo del rivale per 3-1 paga 8,75 volte la posta. I precedenti dicono 4-2 per l’italiano, che lo scorso anno ha vinto entrambi gli incroci con Rublev ed è uscito sconfitto al Roland Garros 2022 a causa di un ritiro. In palio questa volta, per entrambi, c’è la prima semifinale in carriera nello Slam “down-under”, e i bookmaker si aspettano una lotta senza esclusione di colpi: la quota Over 35.5 game totali è nettamente avanti, a 1,63, rispetto all’Under 35.5 a 2,10.

Sinner continua a inseguire anche il primo titolo Slam in carriera e le sue prestazioni sostengono con forza la candidatura al titolo australiano. In quota Jannik si gioca a 4,50 (a inizio torneo era a 7) ed è sempre dietro al superfavorito Nole Djokovic, offerto a 2, e a Carlos Alcaraz, visto a 3,75. Resta viva anche l’ipotesi clamorosa che il primo trionfo Slam arrivi senza perdere nemmeno un set: infatti, questa opzione paga 16 volte la posta.

**Quarti di Finale Maschili:**

1. 🕟 04:30 – 🇷🇸 Novak Djokovic (1) vs 🇺🇸 Taylor Fritz (12) – Testa a Testa: 8-0 – Quote: 1.11 vs 7.08

2. 🕟 10:30 – 🇮🇹 Jannik Sinner (4) vs 🇷🇺 Andrey Rublev (5) – Testa a Testa: 4-2 – Quote: 1.23 vs 4.20

3. 🕟 24.01., da definire – 🇩🇪 Alexander Zverev (6) vs 🇪🇸 Carlos Alcaraz (2) – Testa a Testa: 4-3 – Quote: 4.76 vs 1.19

4. 🕟 24.01., da definire – 🇵🇱 Hubert Hurkacz (9) vs 🇷🇺 Daniil Medvedev (3) – Testa a Testa: 4-2 – Quote: 3.01 vs 1.40

**Quarti di Finale Femminili:**

1. 🕟 03:00 – 🇺🇦 Marta Kostyuk vs 🇺🇸 Coco Gauff (4) – Testa a Testa: 0-1 – Quote: 6.34 vs 1.12

2. 🕟 09:00 – 🇨🇿 Barbora Krejcikova (9) vs 🇧🇾 Aryna Sabalenka (2) – Testa a Testa: 1-5 – Quote: 5.89 vs 1.14

3. 🕟 24.01., da definire – 🇷🇺 Anna Kalinskaya vs 🇨🇳 Qinwen Zheng (12) – Testa a Testa: 1-0 – Quote: 2.71 vs 1.47

4. 🕟 24.01., da definire – 🇨🇿 Linda Noskova vs 🇺🇦 Dayana Yastremska – Testa a Testa: 0-0 – Quote: 1.47 vs 2.70