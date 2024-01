Holger Rune verso Patrick Mouratoglou: “Non ingaggio persone solo per vederle sedute lì senza fare nulla”

Holger Rune, considerato uno dei migliori talenti del mondo del tennis all’età di 20 anni, ha avuto un’esperienza lavorativa con Patrick Mouratoglou, ma ha deciso di interrompere la collaborazione con il rinomato allenatore francese nella seconda parte del 2023. Questo distacco è uno dei punti focali di un episodio della seconda stagione di ‘Break Point’, la serie di Netflix che segue il circuito tennistico durante l’anno.

In un momento di uno degli episodi, viene chiesto a Rune il motivo per cui ha scelto di terminare il rapporto professionale con Mouratoglou. La sua risposta è diretta e senza fronzoli: “Non ingaggio persone solo per vederle sedute lì senza fare nulla”, ha dichiarato con fermezza il giovane scandinavo. Va ricordato che Rune ha concluso il 2023 sotto la guida di Boris Becker, l’ex numero uno del ranking ATP di origine tedesca.”





Marco Rossi