La Preparazione di Jannik Sinner per gli Australian Open 2024 (Video)

Jannik Sinner, numero 4 del mondo, è arrivato a Melbourne con un obiettivo chiaro: affinare la sua tecnica e condizione fisica in vista degli Australian Open 2024. L’italiano, rinomato per il suo impegno e dedizione, ha scelto un percorso preparatorio unico, evitando tornei ufficiali e concentrando le sue energie sull’esibizione del Kooyong Classic, in programma dal 10 al 12 gennaio.

Questo approccio non convenzionale, mirato specificamente all’allenamento tecnico e fisico, è una strategia pensata per massimizzare la sua preparazione in vista dello Slam australiano, previsto dal 14 al 28 gennaio. Sinner, fin dal suo arrivo in Australia, ha colto l’opportunità per intensificare la pratica, lavorando su schemi di gioco e strategie tattiche. È chiaro che il suo team, guidato dal duo Vagnozzi/Cahill, sta cercando di sviluppare un gioco più vario per Jannik, permettendogli di affrontare con maggiore efficacia avversari che potrebbero metterlo in difficoltà.

Un focus particolare è stato posto sulla transizione verso la rete e sull’affinamento del suo potente dritto. Sinner sta lavorando intensamente per rendere questo colpo più stabile e efficace, specialmente dal lato destro del campo. L’obiettivo è raggiungere un livello di efficienza paragonabile a quello già dimostrato nel suo rovescio, un colpo che gli viene più naturale.

Gli allenamenti di Sinner seguono questa direzione, e la potenza e fluidità con cui colpisce la palla durante le sessioni di pratica fanno ben sperare. Con il conto alla rovescia per l’inizio degli Australian Open che sta per scadere, è evidente che Sinner è determinato a essere completamente preparato. Le sue ambizioni sono alte, e con un gioco che si sta evolvendo costantemente, l’italiano è sicuramente uno dei giocatori da tenere d’occhio nel primo grande slam dell’anno.







Francesco Paolo Villarico