Anche Shelton si lamenta: “Quinta settimana di fila con palle diverse, il mio braccio ora lo sente”

Anche Ben Shelton, astro nascente del tennis USA, si unisce al coro delle lamentele per le palle utilizzare sul tour. Oltre alla loro poca durata, la pesantezza e la scarsa attitudine ad essere spinte senza fatica e contraccolpi per le articolazioni, il loro continuo cambio di settimana in settimana è assai contestato dai giocatori. È di pochi giorni fa la durissima denuncia di Pablo Carreno, secondo cui il grave infortunio subito un anno fa dipende proprio dalle palle. Ieri è stato Shelton a lamentarsi dei continui cambiamenti di palla da un torneo all’altro.

“Di solito non ho alcun problema al braccio, però questo – Bercy – è il quinto torneo consecutivo con palle diverse e ora sì, davvero lo sento nel braccio questa settimana” scrive l’americano in una storia pubblica su Instagram.

Il numero di lamentele da parte dei giocatori è in continuo aumento. In una lunga nota di pochi giorni fa, Djokovic si era detto davvero stupito di come l’ATP, nonostante le richieste pressanti da parte dei tennisti, non abbia ancora preso in considerazione il problema ascoltandoli e cercando una soluzione. Vedremo se nel 2024 la situazione resterà ancora questa oppure ci saranno delle novità.