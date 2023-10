Challenger Ismaning: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Ismaning – Tabellone Principale – hard

(1) Stricker, Dominic vs Qualifier

Molleker, Rudolf vs (WC) Masur, Daniel

(Alt) Bourgue, Mathias vs Krutykh, Oleksii

(Alt) Kachmazov, Alibek vs (6) Choinski, Jan

(4) Harris, Lloyd vs Qualifier

(WC) Topo, Marko vs Otte, Oscar

Yevseyev, Denis vs Squire, Henri

Poljicak, Mili vs (8) Huesler, Marc-Andrea

(5) Dzumhur, Damir vs Klein, Lukas

Fatic, Nerman vs Qualifier

Valkusz, Mate vs Qualifier

(WC) Rehberg, Max Hans vs (3) Cressy, Maxime

(7) Sachko, Vitaliy vs Stodder, Timo

Qualifier vs Mayot, Harold

Andreev, Adrian vs Qualifier

Geerts, Michael vs (2) Marterer, Maximilian

(1) Sousa, Joaovs (WC) Gavrielides, LiamOberleitner, Neilvs (8) Borg, Leo

(2) Vesely, Jiri vs Paul, Jakub

(Alt) Nouza, Petr vs (9) Zuk, Kacper

(3) Copil, Marius vs Handel, Tim

(Alt) Naw, Hazem vs (7) Wessels, Louis

(4) Paulson, Andrew vs (WC) Schnaitter, Jakob

(WC) Gentzsch, Tom vs (11) Ejupovic, Elmar

(5) Bellier, Antoine vs Sultanov, Khumoyun

(Alt) Basic, Mirza vs (12) Durasovic, Viktor

(6) Mansouri, Skander vs (WC) Kelm, Yannik

Rosenkranz, Mats vs (10) Gojowczyk, Peter