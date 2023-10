ATP 500 Vienna e Basilea: Il programma completo dei Quarti di Finale. In serata Jannik Sinner

ATP 500 Vienna

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Daniil Medvedev vs [8] Karen Khachanov

2. [4] Stefanos Tsitsipas vs [WC] Borna Gojo

3. [5] Alexander Zverev vs [3] Andrey Rublev (non prima ore: 17:30)

4. [7] Frances Tiafoe vs [2] Jannik Sinner

#Glaubandich Court – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [WC] Romain Arneodo / Sam Weissborn vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

2. Sadio Doumbia / Fabien Reboul OR Matwe Middelkoop / Andreas Mies vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow

