Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Venerdì 20 Ottobre 2023

Oriol Roca Batalla e Felix Gill si giocheranno il titolo del singolare maschile del quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Lo spagnolo, testa di serie numero 1, ha eliminato l’ultimo italiano in gara, il numero 3 del seeding Edoardo Lavagno: 6-2, 4-6, 6-3 in due ore e 34′ di gioco.

Il britannico, invece, ha sorpreso 6-2, 2-6, 6-3 in due ore e un quarto il davisman bosniaco Nerman Fatic, numero 2 del tabellone.

Due italiani nella finale del doppio. Sono i fratelli messinesi Fausto e Giorgio Tabacco che, regolati 6-1, 6-0 lo stesso Gill e Carlos Sanchez Jover, sfideranno per il trofeo i cechi Filip Duda e Lukas Rosol (6-3, 6-4 al giapponese Ryuki Matsuda e allo spagnolo David Perez Sanz).

Nuria Brancaccio vola nella semifinale femminile. La portacolori del Tc Cagliari, accreditata della seconda testa di serie, regola con un doppio 6-1 l’ucraina Oleksandra Oliynykova e domani sfiderà la spagnola Leyre Romero Gormaz, numero 6 del seeding.

Derby slavo nella parte alta del tabellone, con la numero 1 del seeding, la slovena Veronika Erjavec che, battuta 1-6, 6-1, 6-2 in rimonta la wild card Anastasia Abbagnato, affronterà la serba Lola Radivojevic (numero 4), che non ha lasciato giochi alla romena Cristina Dinu (numero 7).

Una coppia italiana nella finale del doppio femminile, Martina Colmegna e Lisa Pigato (6-2, 7-6 sulla bosniaca Dea Herdzelas e la croata Tena Lukas), che sfideranno per il titolo le favorite, la slovena Nika Radisic e la bosniaca Anita Husaric Wagner (che l’hanno spuntata 2-6, 6-4, 10-5 in rimonta su Brancaccio e Romero Gormaz).